Mundial 2026: un nuevo video de la Selección argentina emocionó a los hinchas y se volvió viral

A días del debut, la Selección argentina lanzó un impactante video que recorre la historia de la Albiceleste y pone nuevamente en marcha a la mítica Scaloneta. "Unidos por un mismo sueño", fue la frase que acompañó al material audiovisual.

La expectativa por el Mundial 2026 está en su punto más alto. Con el plantel de la Selección argentina ya instalado en Kansas City, Estados Unidos, para encarar la recta final de la preparación, la AFA sorprendió a los hinchas con un nuevo video para empezar a calentar motores de cara al debut contra Argelia el próximo 16 de junio.

El material audiovisual, ambientado en Pujato, tierra natal del entrenador Lionel Scaloni, busca despertar la pasión nacional representando el comienzo del camino para la defensa del título obtenido en Qatar 2022. El eje de la historia es un hombre mayor que, mientras escucha en la radio que el país aún no entró en clima mundialista, recibe un mensaje directo del propio Scaloni: "El tren no pasa dos veces; la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha" .

Acto seguido, el protagonista se dirige a un galpón para sacar el icónico micro ploteado con los colores nacionales y las tres estrellas, en un homenaje que incluye guiños a los otros entrenadores campeones del mundo, César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, además de la presencia eterna de Diego Armando Maradona.

Lo que más llamó la atención de los fanáticos es que la producción fue realizada íntegramente con inteligencia artificial, jugando incluso con la sigla IA para transformarla en el lema "Ilusión Argentina". Entre las imágenes más impactantes destaca una parodia de la famosa pintura La Creación de Adán de Miguel Ángel, pero protagonizada por Lionel Messi y Maradona, simbolizando la unión de los dos máximos ídolos de nuestra historia.

Para cerrar el emotivo clip, la cuenta oficial de la Selección parafraseó a Pappo con una frase que ya es tendencia: "Andarás bien, por la del 26. ¡Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos!". Con la Scaloneta ya en marcha, el equipo se prepara ahora para el amistoso de este sábado ante Honduras en Texas, mientras los hinchas aguardan expectantes por la segunda parte de esta historia, ya que el video finaliza con un prometedor "Continuará...".

Mirá el nuevo video de la Selección argentina para el Mundial 2026

Embed #SelecciónMayor Andarás bien, por la del 26 ¡Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos! pic.twitter.com/2psJ5tAd5E — Selección Argentina (@Argentina) June 2, 2026

El calendario de la Selección argentina: partidos amistosos y fase de grupos

El primer partido de preparación de la gira tendrá lugar el sábado 6 de junio contra Honduras en un escenario de Texas con capacidad para más de 100.000 espectadores. El segundo examen previo al torneo será el martes 9 de junio ante el seleccionado de Islandia en el estado de Alabama.

El debut formal en la competencia ecuménica se producirá el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la escuadra argentina jugará sus compromisos de la fase inicial ante Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27 en la sede de Dallas.

La estrategia organizativa de la AFA estipula el regreso inmediato de los futbolistas a Kansas City luego de cada presentación en la cancha. Los vuelos de corta duración hacia las distintas sedes facilitarán el descanso idóneo del plantel, cuya permanencia en dicha ciudad está prevista hasta la instancia de cuartos de final.