Paseo destacado: qué podés hacer en Puerto Madero si estás de visita en Buenos Aires Descubrí qué hacer en el distrito más moderno de la capital: paseos junto al Río de la Plata, propuestas gastronómicas y actividades imperdibles para disfrutar en cualquier momento del día. Por + Seguir en







¿Qué podés hacer en Puerto Madero si estás de visita en Buenos Aires?.

Ubicado en Buenos Aires, es uno de los sectores más modernos y exclusivos

Nació a fines del siglo XIX como puerto y fue reconvertido en los años 90

Hoy es uno de los polos urbanos más atractivos de la ciudad

Caminar por los docks reciclados, hoy llenos de bares y restaurantes

Uno de los lugares más elegidos por turistas en Buenos Aires Paseo destacado: este barrio es uno de los más modernos y exclusivos de la ciudad, combina naturaleza, arquitectura y propuestas gastronómicas ideales para una salida completa, tanto de día como de noche, ¿qué podés hacer en Puerto Madero si estás de visita en Buenos Aires?

El distrito comenzó a desarrollarse a fines del siglo XIX, hacia 1887, como el primer puerto moderno de la ciudad, aunque con el tiempo quedó obsoleto y fue completamente reconvertido en la década de 1990. Hoy en día, se transformó en uno de los escenarios más magnéticos de la capital argentina, donde conviven el diseño contemporáneo, los espacios junto al frente costero y una de las opciones culinarias más atractivas de la reina del rio de la plata.

Puerto Madero Además, la zona portuaria renovada combina en pocas cuadras lo mejor de la city porteña: río, espacios verdes, diseño contemporáneo y oferta gastronómica. Sin dudas, es un plan versátil que se adapta a cualquier tipo de viajero, ya sea para una caminata tranquila o una salida completa.

Puerto Madero Cuáles son las mejores actividades para hacer en Puerto Madero Uno de los grandes planes es caminar por los docks , antiguos depósitos portuarios reciclados que hoy funcionan como restaurantes, bares y espacios culturales. El paseo a lo largo del río permite disfrutar de vistas abiertas y un ambiente relajado, perfecto para desconectar del ritmo urbano.

, antiguos depósitos portuarios reciclados que hoy funcionan como restaurantes, bares y espacios culturales. El paseo a lo largo del río permite disfrutar de vistas abiertas y un ambiente relajado, perfecto para desconectar del ritmo urbano. Otro punto icónico es cruzar el Puente de la Mujer , una de las postales más reconocidas de la ciudad. Su diseño moderno lo convierte en un atractivo tanto de día como iluminado por la noche, cuando el barrio toma otra atmósfera.

, una de las postales más reconocidas de la ciudad. Su diseño moderno lo convierte en un atractivo tanto de día como iluminado por la noche, cuando el barrio toma otra atmósfera. Para quienes buscan contacto con la naturaleza, la Reserva Ecológica Costanera Sur es una parada imperdible. A pocos pasos del centro financiero, ofrece senderos, lagunas y vistas al Río de la Plata, ideal para caminar, andar en bici o simplemente relajarse.

es una parada imperdible. A pocos pasos del centro financiero, ofrece senderos, lagunas y vistas al Río de la Plata, ideal para caminar, andar en bici o simplemente relajarse. También es muy popular hacer un paseo en barco por el río , una experiencia que permite ver la ciudad desde otra perspectiva, especialmente al atardecer, cuando el skyline se vuelve protagonista.

, una experiencia que permite ver la ciudad desde otra perspectiva, especialmente al atardecer, cuando el skyline se vuelve protagonista. La propuesta gastronómica es otro de los grandes atractivos. Puerto Madero concentra algunos de los restaurantes más reconocidos de Buenos Aires, con opciones que van desde parrillas tradicionales hasta cocina internacional y bares sofisticados para cerrar el día con un trago.

es otro de los grandes atractivos. Puerto Madero concentra algunos de los restaurantes más reconocidos de Buenos Aires, con opciones que van desde parrillas tradicionales hasta cocina internacional y bares sofisticados para cerrar el día con un trago. Por la noche, el barrio se transforma en uno de los puntos más elegidos para salir: luces, seguridad y una oferta variada lo convierten en un lugar ideal tanto para turistas como para locales. Puerto Madero