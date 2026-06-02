Nazarena Vélez lloró al recordar la separación de Barbie y Fede Bal: "Tenía ganas de matarlo"

La conductora rompió en llanto tras recordar el sufrimiento y las críticas que recibió su hija al momento de la ruptura, marcada por polémicas y denuncias cruzadas. Sin piedad, disparó contra el hijo de Carmen Barbieri.

Nazarena Vélez visitó LAM y lloró desconsoladamente tras recordar el sufrimiento de su hija, Barbie Vélez, a diez años de la escandalosa separación de Federico Bal. "La trataron como una loquita", aseguró, y apuntó directamente contra el hijo de Carmen Barbieri: "Tenía ganas de ir a matarlo".

Todo surgió luego de las fuertes declaraciones de Fede Bal en Blender , donde habló en profundidad sobre la relación que mantuvo con Barbie. "El tiempo me dio la razón", afirmó, dando a entender que la hija de la productora mintió sobre la denuncia por violencia de género.

En el programa de espectáculos abordaron el tema y la productora apuntó sin piedad contra el actor. "Lo único que no puedo manejar es verla a Bárbara sufrir, revivir un montón de cosas, que la gente la siga criticando por cómo hizo la tapa de Gente. Como siempre, a las mujeres nos señalan", declaró Nazarena entre lágrimas.

Denise Dumas, quien reemplaza a Ángel De Brito en la conducción del ciclo, trató de consolarla y le sugirió que no se enganchara, pero Nazarena la interrumpió: "¿Cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija? ¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara?", gritó mientras se secaba las lagrimas.

Nazarena Vélez habló sobre el escandalo judicial entre Barbie y Fede Bal

En medio de una crisis y visiblemente molesta, se refirió al fallo: "La justicia no es justicia, como pasa siempre. Porque no pueden decir que es un empate técnico, alguien dijo que se intentó incendiar un lugar, otro que le pegaron a una mujer", y continuó: "Todos los que conocen a Bárbara saben la clase de mujer que es".

A pesar de estar afectada por la situación, mencionó lo orgullosa que se sintió al ver a su hija plantada. "Barbie fue muy humillada y la trataron de loquita", afirmó. En este sentido, se refirió a los chats que Bal tenía con Laurita Fernández, versión que al principio se descreía, por lo que todas las críticas le caían a Vélez.

"'Es una loquita, revisa celulares'. Años después vimos lo de Sofía Aldrey, pero Bárbara era la loca por haberse puesto mal cuando descubrió que su novio y su compañera de trabajo le estaban faltando el respeto", y continuó: "Siempre somos las mujeres las locas de mierda". Contó que, debido a esto, Bárbara estuvo muchos años sin poder trabajar.

"Cuando dijo que fue el trauma más grande de su vida, pensé que me moría. Tenía ganas de ir a matarlo, me generó una impotencia", relató. Con Denise Dumas sentada al lado suyo, la productora confesó que confía en que su hija se recupere, ya que hace terapia y no busca hablar sobre su pasado con Bal. "Las veces que la fueron a buscar para hacerlo mierda a él, cuando pasó lo de Sofía y otras tantas, y ella nunca quiso hablar", remarcó.