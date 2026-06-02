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Nazarena Vélez lloró al recordar la separación de Barbie y Fede Bal: "Tenía ganas de matarlo"

La conductora rompió en llanto tras recordar el sufrimiento y las críticas que recibió su hija al momento de la ruptura, marcada por polémicas y denuncias cruzadas. Sin piedad, disparó contra el hijo de Carmen Barbieri.

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Nazarena Vélez visitó LAM y lloró desconsoladamente tras recordar el sufrimiento de su hija, Barbie Vélez, a diez años de la escandalosa separación de Federico Bal. "La trataron como una loquita", aseguró, y apuntó directamente contra el hijo de Carmen Barbieri: "Tenía ganas de ir a matarlo".

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Todo surgió luego de las fuertes declaraciones de Fede Bal en Blender, donde habló en profundidad sobre la relación que mantuvo con Barbie. "El tiempo me dio la razón", afirmó, dando a entender que la hija de la productora mintió sobre la denuncia por violencia de género.

En el programa de espectáculos abordaron el tema y la productora apuntó sin piedad contra el actor. "Lo único que no puedo manejar es verla a Bárbara sufrir, revivir un montón de cosas, que la gente la siga criticando por cómo hizo la tapa de Gente. Como siempre, a las mujeres nos señalan", declaró Nazarena entre lágrimas.

Denise Dumas, quien reemplaza a Ángel De Brito en la conducción del ciclo, trató de consolarla y le sugirió que no se enganchara, pero Nazarena la interrumpió: "¿Cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija? ¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara?", gritó mientras se secaba las lagrimas.

Nazarena Vélez habló sobre el escandalo judicial entre Barbie y Fede Bal

En medio de una crisis y visiblemente molesta, se refirió al fallo: "La justicia no es justicia, como pasa siempre. Porque no pueden decir que es un empate técnico, alguien dijo que se intentó incendiar un lugar, otro que le pegaron a una mujer", y continuó: "Todos los que conocen a Bárbara saben la clase de mujer que es".

A pesar de estar afectada por la situación, mencionó lo orgullosa que se sintió al ver a su hija plantada. "Barbie fue muy humillada y la trataron de loquita", afirmó. En este sentido, se refirió a los chats que Bal tenía con Laurita Fernández, versión que al principio se descreía, por lo que todas las críticas le caían a Vélez.

"'Es una loquita, revisa celulares'. Años después vimos lo de Sofía Aldrey, pero Bárbara era la loca por haberse puesto mal cuando descubrió que su novio y su compañera de trabajo le estaban faltando el respeto", y continuó: "Siempre somos las mujeres las locas de mierda". Contó que, debido a esto, Bárbara estuvo muchos años sin poder trabajar.

"Cuando dijo que fue el trauma más grande de su vida, pensé que me moría. Tenía ganas de ir a matarlo, me generó una impotencia", relató. Con Denise Dumas sentada al lado suyo, la productora confesó que confía en que su hija se recupere, ya que hace terapia y no busca hablar sobre su pasado con Bal. "Las veces que la fueron a buscar para hacerlo mierda a él, cuando pasó lo de Sofía y otras tantas, y ella nunca quiso hablar", remarcó.

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