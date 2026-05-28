Esta es la escapada a solo 150 kilómetros de CABA y es ideal para recordar la historia argentina

Es un pueblo en el que destacan la réplica de un fortín histórico, la laguna y por ser el sitio donde fue asesinado Manuel Dorrego. Se suele visitar en combinación de un pequeñísimo pueblo periférico.

A poco menos de 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , Navarro se consolidó como uno de los destinos rurales más elegidos para escapadas de fin de semana gracias a su combinación de naturaleza, historia y tranquilidad . Fundado en una zona que funcionaba como frontera entre los asentamientos criollos y los territorios indígenas, el pueblo creció alrededor de antiguos fortines militares y caminos rurales utilizados durante la expansión bonaerense. Actualmente conserva gran parte de su esencia tradicional, con edificios históricos y costumbres vinculadas a la vida de campo. Además, la laguna de Navarro y sus amplios espacios verdes permiten realizar actividades al aire libre como pesca, kayak, caminatas y jornadas de descanso en plena naturaleza.

Uno de los grandes atractivos turísticos de Navarro es su vínculo con la historia argentina . Allí se encuentra el sitio donde fue fusilado Manuel Dorrego en 1828 , además de una réplica de un fortín que recrea cómo eran las construcciones defensivas utilizadas frente a los malones indígenas. Estos espacios históricos, junto con museos y recorridos guiados, permiten a los turistas conocer más sobre el pasado bonaerense y las costumbres de la época.

A unos 15 kilómetros de Navarro aparece Las Marianas, un pequeño pueblo rural de alrededor de 500 habitantes que ganó popularidad gracias a su gastronomía casera y su ambiente de campo . El destino es famoso por las pastas artesanales del comedor Doña Irma , que atraen visitantes cada fin de semana. Sus calles tranquilas, las construcciones antiguas y el ritmo pausado hacen que muchos turistas lo elijan para descansar y disfrutar de la vida rural.

Además, Las Marianas ofrece actividades vinculadas al turismo rural y de naturaleza. Los visitantes pueden recorrer almacenes históricos, conocer antiguas estaciones ferroviarias y participar de eventos tradicionales organizados por la comunidad local.

Así es la escapada cercana a CABA perfecta para un fin de semana a pura historia

A menos de 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Navarro se convirtió en uno de los destinos rurales más elegidos por su combinación de naturaleza, tranquilidad e historia. El pueblo, que nació como una zona de frontera entre criollos e indígenas, conserva fortines, edificios históricos y el sitio donde fue fusilado Manuel Dorrego en 1828. Además, su laguna y sus espacios verdes permiten disfrutar de actividades al aire libre como pesca, caminatas y kayak.

A unos 15 kilómetros de Navarro, por camino de tierra, se encuentra Las Marianas, un pequeño pueblo rural de alrededor de 500 habitantes que se volvió popular por su gastronomía casera y su tranquilidad. El destino es famoso por las pastas artesanales del comedor Doña Irma, además de sus calles históricas, antiguos almacenes y la vieja estación ferroviaria. Su ambiente de campo y las actividades de turismo rural lo convierten en una escapada ideal para descansar y disfrutar de la naturaleza.

Las Marianas La estación de tren del pueblo Las Marianas. Turismo Navarro

Tanto Navarro como Las Marianas representan una escapada diferente dentro de la provincia de Buenos Aires, donde la historia, la cultura gauchesca y la tranquilidad del campo se combinan para atraer cada vez más turistas.

Cómo llegar a Navarro

Desde CABA, el viaje en auto dura entre 1 h 45 min y 2 h. Se puede llegar por Acceso Oeste hacia Luján para luego tomar la Ruta 5 y la Ruta 47, o bien por la 205 hasta Lobos para conectar con la Ruta 41. Ambas opciones permiten un acceso sencillo y señalizado.