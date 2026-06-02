Ni Una Menos: a qué hora es la movilización y qué calles estarán cortadas

El colectivo feminista Ni Una Menos, como cada 3 de junio, convocó para este miércoles una serie de movilizaciones en todo el país de las que participarán organizaciones sociales y activistas de distintos sectores. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración tiene cita para las 17 frente al Congreso de la Nación, aunque los primeros grupos empezarán a llegar desde las 14.
Tras la habitual marcha de jubilados, se espera una multitudinaria afluencia y, por eso, el Ministerio de Seguridad porteño llevará a cabo un operativo especial y anticipó que el tránsito estará completamente cortado en la zona de la Avenida de Mayo, Rivadavia, Callao y Entre Ríos hasta la calle Sarandí.
Las líneas de colectivos que recorren la zona del Congreso cambiarán sus rutas pasadas las 13. En tanto, las estaciones de subte Congreso, de la línea A, y Callao, de la línea B, funcionarán con intermitencias preventivas de acuerdo a la cantidad de personas que utilicen el servicio.
La Confederación General del Trabajo (CGT) aportará una nutrida columna que concentrará de forma previa en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Solís, desde donde marcharán bajo una consigna clara. A través de sus canales oficiales de comunicación, la central obrera expresó: "Este 3J volvemos a gritar: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!".
Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también confirmó su presencia tras coordinar las acciones en un plenario interno. Desde la conducción sindical manifestaron: "La marcha había sido resuelta en una asamblea que se realizó en la sede de la CTA hace una semana, pero ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba".
Radiografía del horror: las estadísticas que respaldan el reclamo en todo el país
Las cifras que expuso el observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" reflejan la desprotección estructural que sufren las mujeres, tras registrarse 91 crímenes en territorio argentino entre el primero de enero y el 24 de mayo de este año. El relevamiento arroja la trágica suma de 3.205 víctimas fatales desde el origen de este movimiento social en 2015, una estadística equivalente a una muerte cada 30 horas.
El informe técnico detalló que el 85% de los atacantes pertenecía al entorno cercano de las víctimas y que el 63% de los femicidios ocurrió en espacios residenciales compartidos. Asimismo, un 17% de las afectadas asentó denuncias previas ante dependencias policiales, mientras un 10% poseía restricciones perimetrales vigentes, una situación que dejó sin su madre a 2.714 menores de edad.