Turismo en Argentina: el pueblito norteño que parece de película

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es Tilcara, un pequeño pueblo que es rico en cultura y ya forma parte del circuito turístico del norte argentino. Al igual que toda la Quebrada de Humahuaca, este lugar es conocido por su relevancia arqueológica gracias a los restos de antiguos asentamientos indígenas que aún sen conservan.

Cuando el imperio Inca llegó a la región, la zona donde hoy crece y vive el pueblo de Tilcara, perteneció al Collasuyo, como se llamó a la provincia del sur del mundo incaico. Pero luego, 50 años después de su establecimiento, llegaron los españoles a la región.

Tilcara Popular Dónde queda Tilcara El pueblo de Tilcara se encuentra en el centro de la Quebrada de Humahuaca, a una altura de 2465 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado a 85 kilómetros de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia norteña, y a 202 kilómetros de Salta.

Qué puedo hacer en Tilcara Tilcara cuenta con múltiples actividades para hacer durante su estadía: