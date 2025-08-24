24 de agosto de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito norteño que parece de película

Ubicado en el norte, esta pequeña localidad ostenta paisajes maravillosos y actividades imperdibles.

Dónde está ubicado este pequeño pero deslumbrante pueblo del norte.

Dónde está ubicado este pequeño pero deslumbrante pueblo del norte.

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es Tilcara, un pequeño pueblo que es rico en cultura y ya forma parte del circuito turístico del norte argentino. Al igual que toda la Quebrada de Humahuaca, este lugar es conocido por su relevancia arqueológica gracias a los restos de antiguos asentamientos indígenas que aún sen conservan.

Cuando el imperio Inca llegó a la región, la zona donde hoy crece y vive el pueblo de Tilcara, perteneció al Collasuyo, como se llamó a la provincia del sur del mundo incaico. Pero luego, 50 años después de su establecimiento, llegaron los españoles a la región.

Tilcara

Dónde queda Tilcara

El pueblo de Tilcara se encuentra en el centro de la Quebrada de Humahuaca, a una altura de 2465 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado a 85 kilómetros de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia norteña, y a 202 kilómetros de Salta.

Qué puedo hacer en Tilcara

Tilcara cuenta con múltiples actividades para hacer durante su estadía:

  • Feria artesanal, en la plaza principal Manuel Álvarez Prado
  • Iglesia Nuestra Señora del Rosario.
  • Se pueden visitar el Museo Arqueológico “Eduardo Casanova”, el Museo de Pinturas "José Antonio Terry" y el Museo de Bellas Artes “Hugo Irureta”, entre otros.
  • Noches de peñas con música folclórica en vivo.
  • Pucará de Tilcara, el yacimiento arqueológico más importante de Argentina.
  • Jardín botánico de altura: tiene una amplia colección de plantas que crecen las alturas de los cerros y La Puna.
  • Garganta del Diablo, una imponente formación geológica, conocida por sus altos y estrechos cañadones con cascadas y bonitos paisajes.
  • Pucará de Juella, un yacimiento arqueológico donde se aprecian las ruinas de los antiguos pueblos y los hermosos paisajes de la zona.
  • Celebraciones tilcareñas, tales como "Enero Tilcareño", el carnaval, y el Culto a la Pachamama, en agosto.
Tilcara

Cómo llegar a Tilcara

El acceso a Tilcara es muy fácil para los que quieran llegar en auto. Pero también se puede llegar en micros, colectivos y remises desde San Salvador de Jujuy. Asimismo, hay un servicio de colectivo entre los pueblos de la quebrada.

Por otro lado, para llegar desde Buenos Aires el viaje auto dura aproximadamente 17 horas. Otras opciones son los vuelos de cabotaje desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o Aeroparque Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, o los micros de larga distancia.

