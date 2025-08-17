Turismo en Argentina: el pueblo que tiene más pimientos que ciudadanos

Qué se puede hacer en esta bella localidad de Salta. Radio Cafayate

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es Payogasta, localidad de Salta que tiene una fuerte identidad cultural y una oferta gastronómica única. Y es que esta zona se dedica a la cosecha de pimientos, por lo que durante una época del año se puede ver como el color rojo inunda el suelo de la región, conformando así un paisaje imperdible.

Asimismo, está rodeado de cerros y cultivos. Con un precioso entorno natural y el aire puro, este pueblo combina tradición y belleza con una historia que se respira en sus calles de tierra. Con una gran variedad de actividades, deportes y hasta una fiesta, Payogasta es un destino obligado para visitar durante una vacación.

Dónde queda Payogasta Payogasta es una localidad ubicada sobre la Ruta Nacional 40 salteña a pasitos de Cachi y al interior el Parque Nacional Los Cardones. Además, se encuentra a 2.596 metros sobre el nivel del mar y a 147 kilómetros de la ciudad de Salta.

Qué puedo hacer en Payogasta En Payogasta se pueden llevar a cabo diferentes actividades:

Cosecha, paisajes y descanso : la localidad invita a desconectar del ritmo urbano. Aquí se puede descansar y admirar los paisajes que se forman gracias a la cosecha de los pimientos. También se puede disfrutar de campings, hosterías y bodegas artesanales.

