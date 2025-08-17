17 de agosto de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblo que tiene más pimientos que ciudadanos

Ubicada en la provincia de Salta, esta localidad cuenta con una impresionante cosecha de esta verdura.

Por
Qué se puede hacer en esta bella localidad de Salta.



Radio Cafayate

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Esta laguna es uno de los puntos de encuentro del pueblo.
Uno de ellos es Payogasta, localidad de Salta que tiene una fuerte identidad cultural y una oferta gastronómica única. Y es que esta zona se dedica a la cosecha de pimientos, por lo que durante una época del año se puede ver como el color rojo inunda el suelo de la región, conformando así un paisaje imperdible.

Asimismo, está rodeado de cerros y cultivos. Con un precioso entorno natural y el aire puro, este pueblo combina tradición y belleza con una historia que se respira en sus calles de tierra. Con una gran variedad de actividades, deportes y hasta una fiesta, Payogasta es un destino obligado para visitar durante una vacación.

Dónde queda Payogasta

Payogasta es una localidad ubicada sobre la Ruta Nacional 40 salteña a pasitos de Cachi y al interior el Parque Nacional Los Cardones. Además, se encuentra a 2.596 metros sobre el nivel del mar y a 147 kilómetros de la ciudad de Salta.

Qué puedo hacer en Payogasta

En Payogasta se pueden llevar a cabo diferentes actividades:

  • Cosecha, paisajes y descanso: la localidad invita a desconectar del ritmo urbano. Aquí se puede descansar y admirar los paisajes que se forman gracias a la cosecha de los pimientos. También se puede disfrutar de campings, hosterías y bodegas artesanales.
  • Fiesta Provincial del Pimiento: en esta celebración se ofrecen platos típicos como locro, guaschalocro, cordero asado y queso de cabra con dulce de cayote, todo maridado con vinos de altura de la región.
  • Actividades deportivas: se puede practicar trekking, mountain bike y travesías en cuatriciclo o 4x4. Asimismo, el Parque Nacional Los Cardones también queda cerca y ofrece vistas imponentes de los cardonales y fauna andina.
  • Recorridos: se puede hacer la Ruta del Queso de Cabra o visitar el Paseo del Río Calchaquí con piletones, canchas y espacios para picnics.
Payogasta Salta

Cómo llegar a Payogasta

Para llegar a Payogasta primero hay que tomar un vuelo desde Buenos Aires hasta Salta. Desde la capital salteña se debe tomar la Ruta Nacional 68 hasta Chicoana, y luego empalmar con la Ruta Provincial 33 que atraviesa la Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo y la Recta del Tintín. Este camino se extiende a lo largo de 150 kilómetros.



