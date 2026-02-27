Sin harina: la receta top de Paulina Cocina de torta de coco y manzana con pocos ingredientes Una preparación liviana y húmeda que combina fruta, coco rallado y huevos, sin utilizar trigo tradicional y con un paso a paso sencillo. Por + Seguir en







Gastronomía saludable: torta sin harina de coco y manzana. Redes

Paulina Cocina presentó una torta de coco y manzana sin harina que se volvió tendencia en redes por su simpleza y perfil más liviano.

La receta utiliza pocos ingredientes y propone una alternativa distinta dentro de las clásicas tortas frutales caseras.

La combinación de manzana rallada, coco y huevos permite lograr una textura húmeda sin recurrir a harina de trigo.

El procedimiento es rápido, con mezcla directa en un bol y cocción en horno hasta dorar la superficie. En un contexto donde las preparaciones más livianas ganan terreno en redes sociales, Paulina Cocina volvió a captar la atención con una propuesta que combina practicidad y sabor. Se trata de una torta de coco y manzana sin harina, una versión diferente dentro del universo de las recetas caseras tradicionales que prioriza ingredientes simples y una elaboración accesible.

La creadora destacó que esta opción se distingue de las clásicas tortas de manzana por su composición y textura. Al no llevar harina de trigo, la consistencia se logra gracias a la combinación de huevos y coco rallado, que aportan estructura y cuerpo a la preparación. La fruta rallada no solo suma humedad natural, sino también dulzor y aroma, lo que permite reducir la cantidad de endulzante agregado.

Con una lista acotada de ingredientes y un procedimiento directo, esta receta se posiciona como una alternativa ideal para una merienda casera. El resultado es una torta húmeda, aromática y naturalmente dulce, con una superficie dorada y un interior suave, que conserva el protagonismo de la manzana y el coco.

Torta de coco y manzana - Paulina 2 La propuesta de gastronomía casera logra una textura húmeda y aireada gracias a la mezcla de huevos, coco rallado y manzana, sin utilizar harina tradicional. Redes Cómo hacer la receta de Paulina Cocina de torta de coco y manzana La preparación se basa en integrar todos los ingredientes en un mismo recipiente hasta obtener una mezcla homogénea, que luego se cocina en horno moderado. La ausencia de harina tradicional se compensa con el uso de polvo de hornear, que ayuda a generar una textura aireada.

Ingredientes 1 manzana rallada (verde o roja)

3 huevos

Coco rallado

Esencia de vainilla

Ralladura de limón o lima

Edulcorante

Polvo de hornear

Un chorrito de leche

Almendras para aportar textura Preparación Colocar en un bol la manzana previamente rallada junto con los huevos y mezclar. Incorporar el coco rallado, la esencia de vainilla y la ralladura de limón o lima para perfumar la preparación. Añadir el edulcorante, el polvo de hornear y un chorrito de leche para integrar mejor los ingredientes. Sumar las almendras y mezclar hasta lograr una consistencia homogénea y sin grumos. Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y distribuir de manera pareja. Llevar a horno hasta que la superficie esté dorada y la torta firme al tacto. Embed El resultado final es una torta de perfil más liviano que otras opciones de repostería clásica. Gracias a la fruta rallada y al coco, mantiene humedad y sabor sin necesidad de harina, convirtiéndose en una propuesta simple y rendidora para quienes buscan una opción casera con pocos ingredientes.