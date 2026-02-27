¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

En medio de especulaciones y expectativas en aumento, el actor británico decidió responder a quienes lo posicionaban como posible sucesor de Hugh Jackman.

El actor británico Daniel Radcliffe descartó públicamente los rumores sobre su posible incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel como Wolverine , una especulación que había circulado intensamente en redes sociales y medios especializados.

En una reciente entrevista reproducida por el portal español Espinof, Radcliffe reconoció que propuestas así pueden resultar atractivas para cualquier intérprete, pero afirmó que no tiene intención de sumarse a la franquicia en ese rol.

La figura de Wolverine ha estado marcada por la interpretación de Hugh Jackman durante más de 20 años, consolidando al personaje como uno de los más emblemáticos del cine de superhéroes.

El reciente estreno de Deadpool y Wolverine confirmó la vigencia de Jackman , quien volvió a dar vida al mutante en una producción que atrajo la atención de millones de espectadores y alimentó el debate sobre la continuidad del personaje.

En este contexto, Marvel Studios aún no ha anunciado oficialmente un relevo, manteniendo el suspenso sobre el futuro del personaje y estimulando especulaciones sobre quién podría asumir el desafío en las próximas fases del MCU.

El vacío de información oficial ha potenciado la proliferación de rumores y listas de candidatos, donde han aparecido nombres como Henry Cavill y Radcliffe.

La influencia de las redes sociales es determinante en este fenómeno: foros de fanáticos y comunidades digitales suelen viralizar teorías y montajes que, en ocasiones, trascienden al periodismo especializado.

En la última entrega de Deadpool, Cavill realizó un cameo como una variante del mutante, hecho que sirvió de combustible para nuevas especulaciones, aunque sin confirmaciones por parte de Marvel.

Alternativas femeninas: el caso de X-23

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan. Esta versión más joven y letal del mutante fue recibida con entusiasmo tanto por la crítica como por los seguidores de la saga.

Algunos analistas sostienen que la continuidad de Wolverine podría avanzar por esta vía, permitiendo a Marvel expandir la diversidad y refrescar la franquicia, aunque hasta el momento no se han anunciado proyectos centrados en X-23.