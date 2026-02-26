27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Una noche de emociones mezcladas: así fue la despedida de Marcelo Gallardo en un Monumental a pleno

Banderas, cánticos, carteles y ovaciones para el histórico entrenador del club millonario en su último encuentro como conductor del equipo. Cómo vivieron el Muñeco, los jugadores y la hinchada el duelo contra Banfield en el Monumental.

Por
El Muñeco Gallardo saludó a la hinchada de River tras la ovación de despedida. 

El "Muñeco" Gallardo saludó a la hinchada de River tras la ovación de despedida. 

Captura de video

Marcelo Gallardo se despidió definitivamente de River. El avance del torneo local, la presión de los malos resultados y la falta de respuesta del equipo a las ideas del entrenador fueron factores decisivos que dilapidaron la continuidad del "Muñeco" al frente del equipo. El partido contra Banfield en el estadio Monumental fue el escenario de la despedida entre el más ganador de la historia y su gente.

El director técnico de 50 años le dijo adiós al Millonario.
Te puede interesar:

"Gracias por este amor incondicional": las últimas palabras de Gallardo tras su despedida en el Monumental

River hinchas Gallardo
Padre e hijos con remeras con la cara de Marcelo Gallardo.

Padre e hijos con remeras con la cara de Marcelo Gallardo.

En la previa, durante el ingreso a las gradas, el público local mostró su agradecimiento a Gallardo. Ante las cámaras de televisión, muchos hinchas posaron con casacas alusivas, remeras o gorras con la cara del DT ganador de la Libertadores 2018 ante Boca, hecho que lo terminó de catapultar a la gloria eterna en el club de sus amores.

A medida que se completaron plateas y populares, el público comenzó a corear el apellido del ídolo. "Muñeeeeco... Muñeeeeco", se escuchó minutos antes de comenzar el partido desde las tribunas y se repitió durante todo el partido. En contraste, los simpatizantes millonarios silbaron a los jugadores por su bajo rendimiento general, desde hace mucho tiempo.

Embed

En su segundo periodo como técnico, el entrenador estuvo lejos de lograr las hazañas y las conquistas conseguidas durante su primera temporada como conductor del equipo de Núñez. Sin embargo, la relación con los hinchas fue algo inquebrantable y eso quedó demostrado en tantas banderas y carteles de gratitud que se vieron en todas las ubicaciones del estadio.

"Muñeco, pensalo una vez más", escribió en un cartel una joven hincha en una platea. La inscripción de la fecha "09/12/18" se replicó en banderas y pancartas en todo el Monumental. "Tu nombre es sinónimo de grandeza. Lo que hiciste por River jamás se olvida en la vida. Gracias", señaló otro mensaje, en consonancia con la emotiva atmósfera en la cancha.

Marcelo Gallardo despedida.
Cartel de despedida a Marcelo Gallardo.

Cartel de despedida a Marcelo Gallardo.

"Los Borrachos de Tablón", a cargo de los bombos, decidieron cambiar el cántico inicial, que habitualmente es "River, mi buen amigo...". Esta vez, entonaron una canción más identitaria y profunda. "Y al jugador: que deje la vida por esos colores", fue uno de los versos que puso el foco en los integrantes del equipo, quienes desde ahora tendrán toda la presión para lo que viene: Torneo Apertura, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

Esta vez, el resultado acompañó y, con goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas, el "Millonario" venció 3 a 1 a Banfield, que empató provisoriamente por medio de Mauro Méndez. Marcelo Gallardo se retiró del campo muy aplaudido por los hinchas y perseguido por fotógrafos que captaron una bandera colgada de las plateas superiores con un mensaje de apoyo: "Que la noticia no tape la historia".

River y las banderas en el Estadio
La bandera de despedida

La bandera de despedida "Que la noticia no tape la historia"

Los cantos al final del partido fueron en agradecimiento al histórico representante del club de la banda roja. El resultado colaboró con la efusividad de la gente que gritó en conjunto e hizo, una vez más, un pedido especial al "Muñeco": "Ole, lé, Ola, lá, Gallardo es de River, de River no se va", cantaron los simpatizantes terminado el encuentro. Ya sin Gallardo en la cancha, volvieron los silbidos para los jugadores, a pesar del resultado positivo.

En tanto, la institución no definió quién será el reemplazante de Marcelo Gallardo. Si bien se barajaron varios nombres como el de Gabriel Milito, Ramón Díaz o Hernán Crespo, parece que el elegido sería Eduardo "Chacho" Coudet. Según periodistas partidarios, en los primeros días de la semana próxima el nuevo director técnico de River Plate estará al frente de los entrenamientos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los mejores memes de la despedida de Marcelo Gallardo.

Los mejores memes de la despedida de Marcelo Gallardo en el Monumental

Gallardo saluda a los hinchas.

Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River

El festejo de Martínez Quarta con Gallardo, tras el gol de River.
play

River volvió al triunfo y venció 3-1 a Banfield en la despedida de Gallardo en el Monumental

River y una transición clave en el fútbol argentino.

Dos refuerzos: la buena noticia que tendrá el próximo técnico de River

Chacho Coudet negó que desde River se hayan contactado con él o su representante

¿Se enfría la llegada de Chacho Coudet a River? "Juro por mis hijos que nadie me contactó"

River recibirá a Banfield en el Monumental desde las 19:30

River despide a Gallardo ante Banfield en un tenso Monumental

Rating Cero

Cris Morena en el campamento de verano en Punta del Este. 

Viral: cómo es el campamento musical de Cris Morena que cuesta u$s1.500

Tuvo un affaire con Gonzalo Heredia durante 2001. 
play

Gran Hermano: quién es la famosa que reemplazará a Daniela de Lucía tras su salida de la casa

La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores.

Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.

Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

últimas noticias

Activistas por los derechos de las personas trans hicieron una protesta frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, en enero de 2026.

Estados Unidos revocó más de 1.000 partidas de nacimiento de personas trans

Hace 33 minutos
Cris Morena en el campamento de verano en Punta del Este. 

Viral: cómo es el campamento musical de Cris Morena que cuesta u$s1.500

Hace 38 minutos
Iribarren se escapó de la cárcel en 2024 y estuvo diez días prófugo.

Murió "El carnicero de Giles", el temible asesino serial que mató a toda su familia

Hace 54 minutos
play
El director técnico de 50 años le dijo adiós al Millonario.

"Gracias por este amor incondicional": las últimas palabras de Gallardo tras su despedida en el Monumental

Hace 1 hora
Aval internacional para la postura del Estado argentino en el juicio por YPF.

YPF: Estados Unidos respaldó a Argentina ante la Corte de Nueva York y rechazó sanciones

Hace 1 hora