Una noche de emociones mezcladas: así fue la despedida de Marcelo Gallardo en un Monumental a pleno

Banderas, cánticos, carteles y ovaciones para el histórico entrenador del club millonario en su último encuentro como conductor del equipo. Cómo vivieron el Muñeco, los jugadores y la hinchada el duelo contra Banfield en el Monumental.

Marcelo Gallardo se despidió definitivamente de River . El avance del torneo local, la presión de los malos resultados y la falta de respuesta del equipo a las ideas del entrenador fueron factores decisivos que dilapidaron la continuidad del "Muñeco" al frente del equipo. El partido contra Banfield en el estadio Monumental fue el escenario de la despedida entre el más ganador de la historia y su gente.

En la previa, durante el ingreso a las gradas, el público local mostró su agradecimiento a Gallardo. Ante las cámaras de televisión, muchos hinchas posaron con casacas alusivas, remeras o gorras con la cara del DT ganador de la Libertadores 2018 ante Boca , hecho que lo terminó de catapultar a la gloria eterna en el club de sus amores.

A medida que se completaron plateas y populares, el público comenzó a corear el apellido del ídolo. "Muñeeeeco... Muñeeeeco" , se escuchó minutos antes de comenzar el partido desde las tribunas y se repitió durante todo el partido. En contraste, los simpatizantes millonarios silbaron a los jugadores por su bajo rendimiento general, desde hace mucho tiempo.

En su segundo periodo como técnico, el entrenador estuvo lejos de lograr las hazañas y las conquistas conseguidas durante su primera temporada como conductor del equipo de Núñez. Sin embargo, la relación con los hinchas fue algo inquebrantable y eso quedó demostrado en tantas banderas y carteles de gratitud que se vieron en todas las ubicaciones del estadio.

" Muñeco, pensalo una vez más ", escribió en un cartel una joven hincha en una platea. La inscripción de la fecha "09/12/18" se replicó en banderas y pancartas en todo el Monumental. "Tu nombre es sinónimo de grandeza. Lo que hiciste por River jamás se olvida en la vida. Gracias ", señaló otro mensaje, en consonancia con la emotiva atmósfera en la cancha.

Marcelo Gallardo despedida. Cartel de despedida a Marcelo Gallardo. X: @TyCSports

"Los Borrachos de Tablón", a cargo de los bombos, decidieron cambiar el cántico inicial, que habitualmente es "River, mi buen amigo...". Esta vez, entonaron una canción más identitaria y profunda. "Y al jugador: que deje la vida por esos colores", fue uno de los versos que puso el foco en los integrantes del equipo, quienes desde ahora tendrán toda la presión para lo que viene: Torneo Apertura, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

Esta vez, el resultado acompañó y, con goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas, el "Millonario" venció 3 a 1 a Banfield, que empató provisoriamente por medio de Mauro Méndez. Marcelo Gallardo se retiró del campo muy aplaudido por los hinchas y perseguido por fotógrafos que captaron una bandera colgada de las plateas superiores con un mensaje de apoyo: "Que la noticia no tape la historia".

River y las banderas en el Estadio La bandera de despedida "Que la noticia no tape la historia" Redes Sociales

Los cantos al final del partido fueron en agradecimiento al histórico representante del club de la banda roja. El resultado colaboró con la efusividad de la gente que gritó en conjunto e hizo, una vez más, un pedido especial al "Muñeco": "Ole, lé, Ola, lá, Gallardo es de River, de River no se va", cantaron los simpatizantes terminado el encuentro. Ya sin Gallardo en la cancha, volvieron los silbidos para los jugadores, a pesar del resultado positivo.

En tanto, la institución no definió quién será el reemplazante de Marcelo Gallardo. Si bien se barajaron varios nombres como el de Gabriel Milito, Ramón Díaz o Hernán Crespo, parece que el elegido sería Eduardo "Chacho" Coudet. Según periodistas partidarios, en los primeros días de la semana próxima el nuevo director técnico de River Plate estará al frente de los entrenamientos.