27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral

El epicentro de la tensión se concentró en Microcentro durante las primeras horas de la mañana, con cortes y represión a manifestantes. Las columnas se desplazaron a la zona del Congreso para acompañar el debate en el Senado.

Por
Mapa de cortes por la reforma laboral.

Mapa de cortes por la reforma laboral.

Te puede interesar:

Máxima tensión en el Obelisco: la Policía reprimió a los manifestantes que cortaron la 9 de Julio

Si bien el epicentro durante las primeras horas de la mañana fue en 9 de Julio y Corrientes, precisamente en la zona de Obelisco, los manifestantes se trasladaron a la zona del Congreso alrededor de las 9 de la mañana para despejar la zona de conflicto, después de la represión de la Policía Federal.

El debate comenzó a las 11 de la mañana, por lo que se recomienda evitar las calles aledañas al Congreso: Avda de Mayo, Rivadavia, Entre Ríos, Callao, Combate de los Pozos, Solís, Montevideo, Rodríguez Peña y Virrey Cevallos.

El Gobierno dispuso un perímetro de seguridad desde Hipólito Yrigoyen al 1700 mano a Virrey Cevallos, para la prensa; es decir que los trabajadores deberán dejar libre el sector en el que estarán las fuerzas federales, en paralelo a la Avda.Entre Ríos, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Panamericana: trabajadores de Fate y movimientos sociales cortaron la autopista

El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza.

Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar

play

Terror en Castelar: se bajó del auto con un arma, le pegaron con un fierro y se desmayó

play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

play

Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

En el tercer e del año habrá varios Feriados, pero sólo uno a nivel nacional

Marzo tiene un feriado puente y habrá fin de semana largo: de cuál se trata

Rating Cero

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
play

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan.

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

El cambio físico se logró mediante un programa diseñado por el entrenador Corey Calliet.

Stallone eligió la transformación física más impactante en la historia del cine: 11 kilos de músculo en 11 meses

Gran Hermano Generación Dorada empezó con altos números de rating. 

Gran Hermano 2026: se filtró quién será el primer eliminado en medio de un escándalo

Bridgerton continúa sumando temporadas en Netflix. 

Qué se sabe de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix: historia, fecha de estreno y personajes que regresan

últimas noticias

play

Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

Hace 16 minutos
Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

Hace 29 minutos
play

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 38 minutos
Mapa de cortes por la reforma laboral.

Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral

Hace 1 hora
play
Lanús le ganó a Flamengo y obtuvo su cuarta estrella internacional. 

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Hace 1 hora