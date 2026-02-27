Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral El epicentro de la tensión se concentró en Microcentro durante las primeras horas de la mañana, con cortes y represión a manifestantes. Las columnas se desplazaron a la zona del Congreso para acompañar el debate en el Senado. Por + Seguir en







Mapa de cortes por la reforma laboral.

En una jornada accidentada por distintas movilizaciones contra la reforma laboral, se espera que la zona del Congreso sea un caos. Trabajadores de Fate, sindicatos, docentes y organizaciones sociales se concentrarán en el área para repudiar el intento del Gobierno de convertir en ley la reforma laboral.

Si bien el epicentro durante las primeras horas de la mañana fue en 9 de Julio y Corrientes, precisamente en la zona de Obelisco, los manifestantes se trasladaron a la zona del Congreso alrededor de las 9 de la mañana para despejar la zona de conflicto, después de la represión de la Policía Federal.

El debate comenzó a las 11 de la mañana, por lo que se recomienda evitar las calles aledañas al Congreso: Avda de Mayo, Rivadavia, Entre Ríos, Callao, Combate de los Pozos, Solís, Montevideo, Rodríguez Peña y Virrey Cevallos.

El Gobierno dispuso un perímetro de seguridad desde Hipólito Yrigoyen al 1700 mano a Virrey Cevallos, para la prensa; es decir que los trabajadores deberán dejar libre el sector en el que estarán las fuerzas federales, en paralelo a la Avda.Entre Ríos, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.