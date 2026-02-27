IR A
Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

El filme cuenta con actuaciones estelares de Greg Kinnear y Renée Zellweger, ganadora del Óscar.

La película "Tan distinto como yo" (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.

Se trata de un drama basado en hechos reales, con temáticas de fe, redención y superación de prejuicios raciales. Esta historia basada en hechos reales sobre racismo, empatía y solidaridad está entre lo más visto de Netflix. Es un drama estadounidense que está basado en una novela autobiográfica. Con una duración de 120 minutos, la historia propone un relato conmovedor que invita a reflexionar sobre la discriminación racial y la solidaridad.

Un filme dirigido por Michael Carney. La película adapta el libro autobiográfico de Ron Hall y Denver Moore, y narra un vínculo inesperado que atraviesa la fe, la redención y la comprensión de realidades muy distintas a las propias.

Sinopsis de Tan distinto como yo, la película furor en Netflix

La trama sigue a Ron Hall, un exitoso marchante de arte, profesional dedicado a la compra, venta y promoción de obras, cuya relación matrimonial atraviesa un momento crítico. Para intentar salvar su matrimonio, se involucra en un proyecto solidario que lo obliga a conocer y relacionarse con Denver Moore, un hombre sin hogar con un pasado complicado y un carácter fuerte.

Lo que comienza como una obligación se transforma en una experiencia transformadora para ambos, abordando temas profundos como el prejuicio racial, la desigualdad social y la importancia de la empatía. La película demuestra cómo los vínculos inesperados pueden generar cambios significativos en la vida de las personas.

El film cuenta con un elenco de figuras reconocidas en Hollywood. Greg Kinnear interpreta a Ron Hall, el marchante de arte; Renée Zellweger, ganadora de dos premios Oscar, encarna a Debbie Hall; y Djimon Hounsou, da vida a Denver Moore.

Tráiler de Tan distinto como yo

Reparto de Tan distinto como yo

La película "Tan distinto como yo" (Same Kind of Different as Me) en Netflix está protagonizada por Renée Zellweger (Deborah Hall), Greg Kinnear (Ron Hall), Djimon Hounsou (Denver Moore) y Jon Voight (Earl Hall). Este drama, basado en una historia real, narra cómo un comerciante de arte salva su matrimonio entablando amistad con un hombre sin hogar.

