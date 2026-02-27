IR A
Qué se sabe de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix: historia, fecha de estreno y personajes que regresan

Tras el rotundo éxito de la última temporada de la saga, la plataforma de streaming prepara el terreno para sumar nuevos capítulos y drama a una de las series más vistas de su catálogo.

Bridgerton continúa sumando temporadas en Netflix. 

  • Netflix estrenó los nuevos episodios de la cuarta temporada de Bridgerton.
  • Se confirmó oficialmente la continuidad de la serie con una quinta y sexta temporada.
  • Eloise Bridgerton sería la gran protagonista de la próxima entrega, con su historia de amor con Sir Phillip.
  • Se espera que continúen personajes icónicos, y del entorno más cercano de Eloise, como Penelope y Colin.

Los nuevos capítulos de la cuarta temporada de Bridgerton ya están disponibles para ver en Netflix desde el 26 de febrero y la serie continúa entre lo más visto de la plataforma. En medio de la euforia por la historia de amor entre Sophie Baek y Benedict Bridgerton, se confirmó la grabación de próximas temporadas.

Bajo la conducción de la showrunner Jess Brownell y basada en las novelas de Julia Quinn, la ficción ya tiene asegurada su continuidad por un largo tiempo. Netflix renovó oficialmente la serie para sus temporadas 5 y 6, aunque el plan a largo plazo es extender la producción hasta alcanzar una octava entrega.

bridgerton-4-20251219-2156718

Cada temporada mantiene el formato de ocho episodios cargados de erotismo, chismes de la alta sociedad y una estética visual que redefine el género de época; una fórmula que demostró ser todo un éxito.

De qué tratará la temporada 5 de Bridgerton

La trama de la quinta temporada pondrá el foco en uno de los hermanos que aún no ha encontrado su final feliz. Según reveló Jess Brownell, las próximas historias de amor centrales serán las de Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) y Francesca Bridgerton (Hannah Dodd).

eloise bridgerton

Aunque no se confirmó el orden estricto, todas las señales apuntan a que la rebelde Eloise será la gran protagonista de la quinta entrega, explorando su complejo vínculo con Sir Phillip Crane (Chris Fulton), en línea con la historia del libro "A Sir Phillip, con amor".

Además, una publicación de la autora Julia Quinn en redes sociales fue interpretada por los seguidores más fieles como un adelanto de lo que se verá próximamente en la pantalla. Quinn compartió imágenes junto a Claudia Jessie con la frase "mirando hacia atrás... y mirando hacia adelante", lo que muchos leyeron como una confirmación de que la historia de Eloise es la siguiente en la lista.

Protagonistas y personajes que regresan en Bridgerton 5

bridgerton-3-parte-2-3513896.jpg

Se espera que personajes icónicos como Penelope, Colin, la reina Charlotte y la matriarca Lady Violet regresen a la pantalla para dar soporte a los nuevos protagonistas. Con más libros por adaptar, la expectativa crece en torno a quiénes tomarán la posta para liderar los próximos relatos de pasión y secretos en la alta sociedad del siglo XIX.

También se espera que tengan más presencia en escena a Hyacinth y Gregory, los hermanos menores que tienen material para seguir desarrollando su espacio dentro de la historias. La saga de libros cuenta con una entrega enfocada en cada uno: It’s In His Kiss y On the Way to the Wedding.

Cuándo se estrena la quinta temporada de Bridgerton

Si bien Netflix ya confirmó la renovación, la fecha de estreno oficial de la quinta temporada sigue siendo un misterio. Teniendo en cuenta los tiempos de producción habituales, se especula que los nuevos capítulos podrían llegar a la plataforma recién en 2027.

Actualmente, los guiones están en proceso de desarrollo y se espera que el rodaje comience en los próximos meses en los mismos increíbles escenarios del Reino Unido.

