Te van a quedar riquísimas: así podés hacer papas "fritas" crocantes con pimentón ahumado en la airfryer Una alternativa práctica logra textura dorada por fuera y centro tierno mediante cocción con aire caliente y condimentos simples.







Bastones crocantes listos en menos de 20 minutos.

Remojar las papas antes de la cocción reduce el almidón y evita que queden blandas o gomosas.

La airfryer permite dorar las papas con apenas una cucharada de aceite, logrando un plato más liviano.

Agitar la canasta a mitad de la cocción garantiza un dorado uniforme y evita que se peguen los bastones.

Servir inmediatamente mantiene la textura crujiente, mientras que dejar enfriar puede suavizar las papas. Las papas ocupan un lugar central dentro de la cocina cotidiana argentina y suelen funcionar como guarnición infalible en múltiples preparaciones. La incorporación de la freidora de aire abrió una posibilidad distinta para obtener un resultado similar al de la fritura tradicional, pero con una cantidad mucho menor de aceite.

El secreto de esta versión radica en pequeños detalles técnicos que influyen directamente en la textura. La combinación de corte uniforme, eliminación del exceso de almidón y temperatura elevada permite alcanzar una superficie crujiente sin perder suavidad interna. A eso se suma el aporte aromático del pimentón ahumado, que intensifica el sabor y realza el color.

Además de su practicidad, esta preparación se destaca por su rapidez. En menos de 20 minutos de cocción efectiva es posible servir un plato dorado, crocante y listo para acompañar carnes, hamburguesas o incluso disfrutarse por sí solo.

Papas fritas con pimentón ahumado en freidora de aire En gastronomía doméstica, esta versión en airfryer reinventa un clásico con menos aceite y gran textura. Freepik Cómo hacer papas “fritas” crocantes con pimentón ahumado en la airfryer El proceso comienza con el pelado y corte en bastones finos, buscando un tamaño similar al de las fritas tradicionales. Este punto resulta clave para que la cocción sea pareja y el calor circule de manera uniforme en la canasta.

Otro paso determinante es el remojo en agua fría durante aproximadamente 15 minutos. Este procedimiento contribuye a retirar parte del almidón superficial, favoreciendo una mayor crocancia en el resultado final. Luego, el secado exhaustivo evita humedad excesiva, lo que podría impedir el dorado adecuado.

Finalmente, la mezcla con aceite de oliva y condimentos garantiza una cobertura homogénea antes de llevar los bastones a la freidora de aire precalentada a 200 °C. Ingredientes 2 papas medianas (o 1 grande)

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón ahumado (o dulce)

Sal a gusto

Pimienta a gusto Procedimiento Pelar y cortar en bastones finos del mismo tamaño. Remojar en agua fría durante 15 minutos para retirar almidón. Escurrir y secar completamente con repasador limpio o papel de cocina. Mezclar en un bol con aceite de oliva, pimentón, sal y pimienta hasta cubrir de forma uniforme. Cocinar en la freidora de aire a 200 °C entre 15 y 20 minutos, agitando la canasta a mitad del tiempo para lograr un dorado parejo. Servir inmediatamente para conservar la textura crujiente. Bowl de papas fritas con pimentón La gastronomía práctica suma técnica: remojo, secado y cocción a 200 °C para mejor resultado. Freepik La combinación de temperatura alta, movimiento a mitad de cocción y correcta preparación previa explica el equilibrio entre exterior crocante e interior tierno, consolidando una alternativa moderna para un clásico infaltable.