Máxima tensión en el Obelisco: la Policía reprimió a los manifestantes que cortaron la 9 de Julio

Oficiales de la Ciudad de Buenos Aires quedaron cara a cara con organizaciones sociales, docentes y militantes que se movilizaron al centro porteño. Hubo gas pimienta, corridas y balas de goma.

Mientras continúa la tensión en Panamericana tras el corte de organizaciones sociales, en paralelo los manifestantes concentrados en la zona del Obelisco y que cortaron 9 de Julio, fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad.

Poco antes de las 8 de la mañana, la tensión comenzó a escalar ya que el operativo anti-piquetes dispuesto en el Gobierno empezó a presionar para evitar el avance de los manifestantes hacia la avenida Corrientes.

Cuando los oficiales intentaron disipar a los manifestantes para que despejaran la traza principal, ante la resistencia de la multitud, los policías comenzaron a dar empujones, pegar patadas y también a rociar a los presentes con gas pimienta.

Los ataques también incluyeron a la prensa, tal como ocurrió el jueves con Facundo Tedeschini, el camarógrafo de A24 agredido en las inmediaciones del Congreso.

Si bien se vivieron momentos de tensión en los que quedó evidenciada la falla del operativo de seguridad, después de las corridas y las balas de goma, los manifestantes volvieron a subirse a la plaza de la República para transitar una falsa calma.

El jefe de Policía afirmó que "no tenían directivas" para desalojar a los manifestantes, pero los oficiales empezaron a correr los manifestantes, que ya se estaban retirando, con balas de goma desde atrás para dispersarlos. La concentración se dirigirá hacia el Congreso para realizar la vigilia del debate de la reforma laboral.

En medio de la represión policial, los oficiales acorralaron a varios de los manifestantes y docentes presentes en la protesta. Con el correr de los minutos, la presencia policial se reforzó y se apostó en los puntos más calientes de la protesta, incluso con doble cordón para contener a los manifestantes, que circularon hacia el sentido sur, dejando la zona del Obelisco quede liberada.

Legisladores de la Izquierda, como Nicolás del Caño y Myriam Bregman se acercaron a los oficiales para negociar con la Policía y que se respete el derecho a la protesta. Según contó Bernardo Magnago, los manifestantes permanecerán en la zona de Avenida de Mayo de forma pacífica mientras la policía forma un cordón para rodearlo. De allí se dirigirán a la plaza del Congreso.

El relato de uno de los manifestantes gaseado por la policía

Diego Fernández, desde la zona del conflicto, habló con uno de los trabajadores que fue rociado con gas pimienta por parte de los agentes: "Lo hacemos por nuestros hijos, por los trabajadores de Fate. No queremos más familias en la calle".