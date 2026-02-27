Tensión en Panamericana: trabajadores de Fate y movimientos sociales cortaron la autopista

Los manifestantes interrumpieron la circulación del tránsito, en la previa al tratamiento de la ley de modernización laboral en el Senado. Gendarmería y la Policía participan del operativo de seguridad.

En una mañana accidentada, trabajadores de Fate y movimientos sociales cortaron Panamericana como parte de la protesta en contra de la reforma laboral y de los despidos por el cierre de la empresa. Hay un solo carril habilitado mano hacia Capital, altura Uruguay.

La protesta tiene lugar en Virreyes, en el partido de San Fernando y comenzó desde muy temprano. Si bien el operativo de seguridad de Gendarmería y la Policía Federal intentaba evitar el corte para no afectar el tránsito, finalmente los manifestantes lograron avanzar e interrumpir dos de los tres carriles mano hacia CABA.

"Seguimos esperando respuestas por parte de la empresa. Acá no tenemos noticias de nadie", contó una de las trabajadoras a C5N, mientras que otro empleado opinó que "la estatización de la empresa puede ser una salida para todo esto".

Los trabajadores se mostraron en contra de la reforma, a la cual describieron como "antiobrera" , y también afirmaron que después del corte en Panamericana se movilizarán hacia el Obelisco para acompañar las protestas en el microcentro porteño.

En cuanto al dispositivo de seguridad, hay presencia de la Policía Federal, la Policía montada y también Gendarmería nacional.

No hubo acuerdo en la audiencia por Fate y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo

El Gobierno informó este lunes que no hubo acuerdo en la audiencia por el conflicto de Fate entre la empresa y el gremio SUTNA, por lo que se convocó a un nuevo encuentro el miércoles 4 de marzo a las 11.

La Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano, informó a través de un comunicado que “habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

Por eso, el organismo que encabeza Julio Cordero “dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11, a fin de continuar con las instancias de diálogo”.