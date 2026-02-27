27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tensión en Panamericana: trabajadores de Fate y movimientos sociales cortaron la autopista

Los manifestantes interrumpieron la circulación del tránsito, en la previa al tratamiento de la ley de modernización laboral en el Senado. Gendarmería y la Policía participan del operativo de seguridad.

Por

Trabajadores de Fate cortaron Panamericana.

En una mañana accidentada, trabajadores de Fate y movimientos sociales cortaron Panamericana como parte de la protesta en contra de la reforma laboral y de los despidos por el cierre de la empresa. Hay un solo carril habilitado mano hacia Capital, altura Uruguay.

El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza.
Te puede interesar:

Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar

La protesta tiene lugar en Virreyes, en el partido de San Fernando y comenzó desde muy temprano. Si bien el operativo de seguridad de Gendarmería y la Policía Federal intentaba evitar el corte para no afectar el tránsito, finalmente los manifestantes lograron avanzar e interrumpir dos de los tres carriles mano hacia CABA.

"Seguimos esperando respuestas por parte de la empresa. Acá no tenemos noticias de nadie", contó una de las trabajadoras a C5N, mientras que otro empleado opinó que "la estatización de la empresa puede ser una salida para todo esto".

Los trabajadores se mostraron en contra de la reforma, a la cual describieron como "antiobrera", y también afirmaron que después del corte en Panamericana se movilizarán hacia el Obelisco para acompañar las protestas en el microcentro porteño.

En cuanto al dispositivo de seguridad, hay presencia de la Policía Federal, la Policía montada y también Gendarmería nacional.

No hubo acuerdo en la audiencia por Fate y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo

El Gobierno informó este lunes que no hubo acuerdo en la audiencia por el conflicto de Fate entre la empresa y el gremio SUTNA, por lo que se convocó a un nuevo encuentro el miércoles 4 de marzo a las 11.

La Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano, informó a través de un comunicado que “habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

Por eso, el organismo que encabeza Julio Cordero “dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11, a fin de continuar con las instancias de diálogo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Terror en Castelar: se bajó del auto con un arma, le pegaron con un fierro y se desmayó

play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Iribarren se escapó de la cárcel en 2024 y estuvo diez días prófugo.

Murió "El carnicero de Giles", el temible asesino serial que mató a toda su familia

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Caseros, en el partido de Tres de Febrero.
play

Encontraron muertos a una pareja y su hijo: investigan si el hombre los mató y se suicidó

Los Therian en su mayoría son jóvenes y adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. 

El reclamo de la comunidad Therian: "Los medios nos están usando como cortina de humo"

play

Liberaron a activistas detenidos durante las protestas por la Ley de Glaciares

Rating Cero

La gala de eliminación en Gran Hermano será el próximo lunes. 

Gran Hermano 2026: quién será el primer eliminado según las encuestas iniciales

Cris Morena en el campamento de verano en Punta del Este. 

Viral: cómo es el campamento musical de Cris Morena que cuesta u$s1.500

Tuvo un affaire con Gonzalo Heredia durante 2001. 
play

Gran Hermano: quién es la famosa que reemplazará a Daniela de Lucía tras su salida de la casa

La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores.

Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.

Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria

últimas noticias

play

Tensión en Panamericana: trabajadores de Fate y movimientos sociales cortaron la autopista

Hace 26 minutos
Pakistán bombardeó Kabul.

Pakistán bombardeó Kabul y le declaró la guerra al Gobierno talibán de Afganistán

Hace 41 minutos
La gala de eliminación en Gran Hermano será el próximo lunes. 

Gran Hermano 2026: quién será el primer eliminado según las encuestas iniciales

Hace 47 minutos
Activistas por los derechos de las personas trans hicieron una protesta frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, en enero de 2026.

Estados Unidos revocó más de 1.000 partidas de nacimiento de personas trans

Hace 8 horas
Cris Morena en el campamento de verano en Punta del Este. 

Viral: cómo es el campamento musical de Cris Morena que cuesta u$s1.500

Hace 8 horas