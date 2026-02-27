Marzo 2026 tiene un feriado puente y habrá fin de semana largo: de cuál se trata Se perfila como uno de los meses más atractivos del primer semestre para organizar una pausa y planificar una salida. Por + Seguir en







Marzo 2026 tendrá un nuevo fin de semana largo en Argentina, el cual está catalogado como inamovible.

El feriado principal será el martes 24 de marzo. Ese día se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Recuerda a las víctimas de la última dictadura iniciada en 1976, la cual dejó a 30.000 muertos/desaparecidos.

En 2026 el 24 de marzo cae martes. Sin embargo, el Gobierno estableció el lunes 23 como feriado puente turístico. Marzo 2026 traerá una noticia esperada por muchos trabajadores y estudiantes: el calendario oficial incluirá un feriado puente que dará lugar a un nuevo fin de semana largo en Argentina. Los Feriados puente fueron incorporados en los últimos años como herramienta para fomentar el turismo interno y dinamizar las economías regionales.

La confirmación ya genera expectativas en el sector turístico y entre quienes planean una escapada para aprovechar el descanso extendido. En este caso, la combinación de fechas permitirá encadenar varios días consecutivos sin actividad laboral para una gran parte del país, lo que impulsa consultas sobre destinos, transporte y reservas.

Por esa razón, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea feriado puente con fines turísticos. De este modo, se conformará un descanso de cuatro días consecutivos, desde el sábado 21 hasta el martes 24 inclusive, lo que permitirá organizar viajes y actividades con antelación.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre