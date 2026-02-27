Stallone eligió la transformación física más impactante en la historia del cine: 11 kilos de músculo en 11 meses Un proceso exigente redefinió el estándar de preparación actoral. La constancia diaria fue determinante para alcanzar el resultado. + Seguir en







El cambio físico se logró mediante un programa diseñado por el entrenador Corey Calliet. Redes sociales

El actor destacó un cambio corporal que consideró inédito dentro de la industria cinematográfica.





La preparación incluyó un programa físico exigente sostenido durante casi un año.





La alimentación planificada fue determinante para lograr el aumento de masa muscular sin perder definición.





El resultado permitió consolidar una nueva etapa dentro de una reconocida saga derivada del boxeo. Sylvester Stallone nos tiene acostumbrados a ver personajes que demandaron para su interpretación grandes desafíos físicos, pero incluso con esa experiencia acumulada hubo una transformación que sorprendió especialmente. El intérprete señaló que el cambio corporal realizado por Michael B. Jordan para protagonizar Creed: La leyenda de Rocky fue el más impactante que haya visto en el cine.

A lo largo de más de cinco décadas en Hollywood, Stallone compartió pantalla con figuras reconocidas por su preparación atlética y su presencia física. Esa perspectiva le dio un parámetro claro para dimensionar el proceso que afrontó su compañero de reparto, quien partía de una contextura delgada y debió adaptarse a las exigencias de un personaje ligado al alto rendimiento deportivo, heredero del universo iniciado por Rocky.

El resultado no fue producto de un cambio repentino, sino de un trabajo progresivo que se extendió durante meses y que demandó constancia diaria, planificación y seguimiento profesional. Esa evolución permitió que el personaje transmitiera credibilidad dentro de la historia y reforzara el tono realista que la producción buscaba.

El cambio físico se logró mediante un programa diseñado por el entrenador Corey Calliet, quien estructuró tanto la rutina de ejercicios como el plan nutricional. La estrategia contempló una dieta estricta con seis comidas diarias orientadas al desarrollo muscular, manteniendo al mismo tiempo un nivel de definición adecuado. El esquema incluía además una jornada semanal más flexible para equilibrar el esfuerzo sostenido.

stallone jordan Redes sociales En paralelo, el entrenamiento se organizó en cuatro días intensivos por semana. Las sesiones integraban trabajo con pesas, ejercicios de intervalos de alta intensidad y circuitos de boxeo, todos enfocados en llevar la condición física al máximo. La repetición metódica de estas prácticas fue clave para alcanzar el aumento de aproximadamente 11 kilos de músculo en 11 meses.

La disciplina constante permitió que la preparación trascendiera lo estético y se reflejara en la forma de moverse, golpear y desenvolverse en pantalla. Esa dedicación terminó por consolidar una trilogía derivada de la historia original, con identidad propia y gran recepción del público.