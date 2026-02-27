Pakistán bombardeó Kabul y le declaró la guerra al Gobierno talibán de Afganistán El ataque se produjo durante la noche del jueves, luego de intensos combates entre ambos países. “Nuestra paciencia se ha terminado”, indicó el ministro de Defensa pakistaní. Por + Seguir en







Pakistán bombardeó Kabul. Redes sociales

Pakistán le declaró la guerra a Afganistán el jueves luego de enfrentamientos nocturnos entre ambos países y bombardeó Kabul. Ante esto, el ministro de Defensa Pakistaní, Khawaja Asif, aseguró que “la paciencia se ha terminado” y que inicia “la guerra”.

Todo comenzó con combates durante el jueves por la noche en varios puntos de la frontera y luego del lanzamiento de una operación coordinada por la ciudad, tras cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán.

Además de la palabra del ministro de Defensa, el portavoz del primer ministro de Pakistán, Zabihullah Mujahid, habló para medios extranjeros y aseguró que los contrataques pakistaníes alcanzaron “objetivos militares” en el capital, en Paktia y Kanadahar, bajo la operación Ghazab Lil Haq.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/therealbuni/status/2027168056187736567&partner=&hide_thread=false SE RE PUDRIO EN AFGANISTAN



PAKISTAN DECLARO LA GUERRA ABIERTA Y ESTA BOMBARDEANDO LA CAPITAL (kabul)



Top 10 jodas afganas que fueron demasiado lejospic.twitter.com/UHABcxYN0m — ElBuni (@therealbuni) February 26, 2026 Mujahid también aseguró que llevó a cabo importantes operaciones de retaliación contra posiciones militares pakistaníes. “En respuesta a las repetidas rebeliones e insurrecciones del ejército paquistaní, se lanzaron operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares paquistaníes a lo largo de la Línea Durand”, indicó.

Zaidi informó que los ataques provocaron la muerte de 133 talibanes y dejaron más de 200 heridos. El gobierno talibán había dado terminada la ofensiva contra Pakistán y se adjudicaron la muerte de 55 soldados.