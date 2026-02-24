Paulina Cocina mostró cómo hacer la mejor mermelada de naranja de todas La cocinera y creadora de contenido compartió sus secretos fundamentales para lograr una mermelada casera perfecta, sin ese característico sabor amargo y con una textura irresistible. Por + Seguir en







Recetas fáciles y rápidas para hacer en casa por Paulina Cocina.

La receta solo requiere 4 naranjas grandes y aproximadamente 350 gramos de azúcar, rindiendo para un frasco grande o dos pequeños. El secreto principal de esta receta consiste en pelar las naranjas retirando toda la parte blanca de la cáscara antes de cortarlas en tiras muy finas. Se deben cocinar las cáscaras junto al jugo y el azúcar durante un tiempo de entre 45 minutos y una hora para lograr un sabor dulce y equilibrado. Para verificar si está lista, pasar una cuchara por la preparación; si la mezcla no vuelve a unirse rápidamente, significa que alcanzó la consistencia ideal. Paulina Cocina volvió a revolucionar las redes sociales con una receta clásica pero infalible: la mermelada de naranja casera. La cocinera más querida de internet reveló que esta preparación es uno de sus infaltables en el desayuno, destacando lo económica y sencilla que resulta, ideal para aprovechar cuando la fruta está en temporada.

El secreto del éxito, según Paulina, reside en el tratamiento de la fruta y el tiempo de cocción. A diferencia de otras mermeladas, el resultado final de esta receta es más consistente, con una textura que permite "morder" la fruta. Es el acompañamiento perfecto para las tostadas del desayuno o la merienda. A continuación, te contamos todos los detalles para que te salga igual que a ella.

Cómo hacer la receta de mermelada casera de Paulina Cocina Mermelada de naranja Freepik Esta receta de mermelada es muy fácil de preparar en casa: vas a necesitar solo 3 ingredientes. Con las cantidades de la preparación, se obtiene aproximadamente un frasco y medio de los grandes, o dos frascos pequeños.

Ingredientes 4 naranjas grandes.

350 gramos de azúcar (aproximadamente)

Agua. Opcional, si el jugo de la naranja no es suficiente para cubrir las cáscaras. Preparación El primer paso fundamental para evitar que la mermelada quede amarga es pelar las naranjas y retirar toda la parte blanca de la cáscara que sea posible. Una vez limpias, cortar las cáscaras en tiras muy, muy finitas.

Embed - Esta mermelada de naranja es de lo mejor que hice Luego, hay que exprimir el jugo de las cuatro naranjas y reservarlo. A continuación, en una olla, colocar el azúcar, el jugo recién exprimido y las cascaritas picadas. Es importante que el jugo cubra por completo las cáscaras. Este es el segundo tip de Paulina para garantizar un sabor dulce y equilibrado: hervir la preparación durante un tiempo prolongado, entre 45 minutos y una hora.

Para saber si está lista, pasar una cuchara por la preparación; si la mezcla no vuelve a unirse rápidamente, significa que alcanzó el punto ideal. El último paso es pasar la mermelada todavía caliente a frascos limpios y dejar enfriar antes de consumir.