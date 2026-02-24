24 de febrero de 2026 Inicio
El restaurante en Saavedra que reinterpreta la cocina argentina tradicional

En un edificio histórico de 1913, Raíces Cocina Casera, bodegón moderno creado por la chef Fernanda Tabares, combina recetas clásicas, pastas caseras y platos de identidad argentina.

Por
Ubicado en una esquina emblemática de Saavedra, Raíces Cocina Casera se convirtió en una referencia para quienes buscan cocina argentina tradicional con un toque contemporáneo. El restaurante fue creado en 2010 por la chef Fernanda Tabares con una premisa clara: rendir homenaje a las recetas de madres y abuelas argentinas y reinterpretarlas con técnica profesional y producto de calidad.

Un proyecto familiar rescata recetas, memoria y tradición en clave actual. 
Una casa histórica de Tigre se convirtió en pasticceria y focacceria italiana

El espacio funciona en un edificio histórico de 1913 donde antiguamente operaba la Proveeduría General del barrio. Su fachada clásica restaurada, con molduras ornamentales y detalles de época, remite a la Buenos Aires de principios del siglo XX. El deck sobre la vereda integra el restaurante a la vida barrial y permite disfrutar del aire libre durante todo el año.

Puertas adentro, el ambiente es uno de los grandes protagonistas. El salón combina mobiliario de madera, iluminación cálida y una cuidada colección de objetos antiguos que refuerzan la identidad del lugar. Entre ellos se pueden apreciar cocinas a gas originales de mediados del siglo pasado —similares a las que Doña Petrona enseñó a utilizar en televisión— junto con utensilios y piezas donadas por vecinos y familiares. La ambientación no es decorativa: construye un relato visual que conecta directamente con la memoria doméstica argentina y convierte la experiencia en algo más que una simple salida gastronómica.

gastronomia

Qué se puede pedir en Raíces Cocina Casera

La carta ofrece un recorrido amplio por la gastronomía argentina, con opciones que van desde desayunos y meriendas hasta platos principales, pastas y postres clásicos.

En la franja de desayuno y merienda destacan las tostadas de pan casero con queso crema o mermelada artesanal, medialunas, bagel con jamón y queso y tostón con palta, queso crema y huevo poché.

La sandwichería suma propuestas como el sándwich de vegetales grillados en pan ciabatta, el de bondiola braseada con salsa barbacoa y el de pollo crispy, todos acompañados con papas fritas, además de versiones en pan de chipa como el sándwich de matambre y el Tostado Chipá.

Entre las entradas figuran clásicos como las berenjenas parmesanas, la provoleta marinada, las croquetas de espinaca y el revuelto gramajo. Las ensaladas, como la Ensalada Raíces o la Ensalada de Verano con pollo marinado y queso azul, aportan alternativas frescas.

Las pastas ocupan un lugar central dentro de la carta. Sobresalen los ñoquis con ragú de cordero de cocción lenta, los raviolones 3×3 en salsa de zapallo con almendras y los sorrentinos de la chef, elaborados con masa de rúcula y espinaca, rellenos de pollo, panceta y mozzarella, servidos con salsa cremosa de hongos y huevo poché.

En platos principales destacan la bondiola braseada con puré de batata y pera al malbec; la milanesa Raíces de bife de chorizo con papas bastón y alioli de albahaca, y el bife de chorizo relleno con provoleta y morrones salteados. También forman parte del menú el filet de merluza apanado con sésamo, el risotto de pollo y hongos y el icónico pastel de papa para compartir, catalogado como uno de los mejores de la ciudad por su reminiscencia a sabores de hogar.

La sección dulce incluye flan, budín de pan y la crème brûlée de dulce de leche con helado artesanal de pistacho, además del almendrado casero con praliné de almendras.

En bebidas, la propuesta reúne limonadas en jarra, cócteles de autor como el Consentido, el Chamuyo y el Mate Garibaldi, una selección de vinos nacionales y happy hour de 17 a 20:30 h. De lunes a viernes, además, ofrecen un Menú Empresas al mediodía (de 11 a 16 hs) con plato principal, bebida y café o postre a precio especial.

Con identidad de bodegón actualizado y cocina de raíz argentina, Raíces Cocina Casera se posiciona como una de las opciones relevantes para comer en Saavedra, en un entorno histórico que combina tradición y actualidad.

Raíces - Fachada (1)

Dónde queda Raíces Cocina Casera

Se encuentra ubicado en Crisólogo Larralde 3995, Saavedra.

