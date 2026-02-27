IR A
IR A

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

La propuesta explora temas como la desesperación parental, la espiritualidad y el enfrentamiento con fuerzas oscuras, manteniendo el tono inquietante que caracteriza a la saga.

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género, ¿de cuál se trata?

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
Te puede interesar:

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Dirigida por David Gordon Green, la producción funciona como secuela directa del clásico El exorcista y propone una nueva historia de posesión demoníaca que ya se ubica entre las más vistas de la plataforma.

El interés renovado por el terror sobrenatural, sumado al peso histórico de la franquicia, convirtió a esta propuesta en una de las más comentadas dentro del streaming. La atmósfera opresiva, las actuaciones intensas y las escenas cargadas de tensión mantienen al espectador en constante expectativa.

Sinopsis de El exorcista: Creyentes, la película tendencia en Netflix

La trama sigue a Victor Fielding, un padre que, tras la misteriosa desaparición de su hija y una amiga, se enfrenta a un fenómeno inexplicable cuando ambas reaparecen sin recordar qué ocurrió durante los días perdidos.

A medida que los comportamientos extraños se intensifican, Victor recurre a la única persona que vivió algo similar décadas atrás: Chris MacNeil, sobreviviente del caso original. Lo que comienza como una búsqueda de respuestas se transforma en una experiencia aterradora que pone a prueba la fe, la razón y los límites del miedo.

el exorcista

Tráiler de El exorcista: Creyentes

Embed - EL EXORCISTA: CREYENTES | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD

Reparto de El exorcista: Creyentes

El elenco combina nuevas incorporaciones con el regreso de una figura histórica de la franquicia:

  • Leslie Odom Jr.
  • Ellen Burstyn
  • Olivia Marcum
  • Lidya Jewett

La participación de Ellen Burstyn marca un guiño directo al film original, reforzando la conexión con la historia que impactó al público en 1973.

el exorcistaaa
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bridgerton continúa sumando temporadas en Netflix. 

Qué se sabe de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix: historia, fecha de estreno y personajes que regresan

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estupendo para ver en familia, se trata de Los Locos Addams 2, la película que es furor en este sitio web. Un film animado, de comedia, es la secuela de Los Locos Addams 1 de 2019. 
play

Cuál es la trama de Los Locos Addams 2, la película animada furor en Netflix que es tendencia

Lejos de los campos de batalla, la trama se centra en oficinas, papeles y decisiones silenciosas que tuvieron consecuencias decisivas para miles de familias. El relato muestra cómo la resistencia también puede ejercerse desde espacios inesperados.
play

Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está siendo de lo más visto en Netflix: cómo se llama

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 
play

Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
play

Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

últimas noticias

play

Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

Hace 22 minutos
Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

Hace 35 minutos
play

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 44 minutos
Mapa de cortes por la reforma laboral.

Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral

Hace 1 hora
play
Lanús le ganó a Flamengo y obtuvo su cuarta estrella internacional. 

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Hace 1 hora