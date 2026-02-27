De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
Dirigida por David Gordon Green, la producción funciona como secuela directa del clásico El exorcista y propone una nueva historia de posesión demoníaca que ya se ubica entre las más vistas de la plataforma.
El interés renovado por el terror sobrenatural, sumado al peso histórico de la franquicia, convirtió a esta propuesta en una de las más comentadas dentro del streaming. La atmósfera opresiva, las actuaciones intensas y las escenas cargadas de tensión mantienen al espectador en constante expectativa.
Sinopsis de El exorcista: Creyentes, la película tendencia en Netflix
La trama sigue a Victor Fielding, un padre que, tras la misteriosa desaparición de su hija y una amiga, se enfrenta a un fenómeno inexplicable cuando ambas reaparecen sin recordar qué ocurrió durante los días perdidos.
A medida que los comportamientos extraños se intensifican, Victor recurre a la única persona que vivió algo similar décadas atrás: Chris MacNeil, sobreviviente del caso original. Lo que comienza como una búsqueda de respuestas se transforma en una experiencia aterradora que pone a prueba la fe, la razón y los límites del miedo.
Tráiler de El exorcista: Creyentes
Embed - EL EXORCISTA: CREYENTES | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD
Reparto de El exorcista: Creyentes
El elenco combina nuevas incorporaciones con el regreso de una figura histórica de la franquicia:
Leslie Odom Jr.
Ellen Burstyn
Olivia Marcum
Lidya Jewett
La participación de Ellen Burstyn marca un guiño directo al film original, reforzando la conexión con la historia que impactó al público en 1973.