Cuidado: este es el alimento que nunca tenés que poner en la Air fryer El electrodoméstico excelente por su capacidad de resolución rápida cuando hay poco tiempo para recetas requiere tomar precauciones sobre ciertos ingredientes para no dañarlo.







Cuáles son los alimentos que no deben meterse en la Air fryer Freepik

Las freidoras de aire se hicieron cada vez más populares en las cocinas de los jóvenes y adultos argentinos.





La practicidad, su multifunción y el resultado crocante que le deja a las comidas convirtieron a la airfryer en la favorita para cocinar papas o milanesas.





Si bien parece mágica, la freidora de aire necesita ciertos cuidados para no dañar sus mecanismos internos.





Alimentos a evitar son la carne roja, que usualmente queda reseca por fuera y cruda por dentro, y legumbres y granos. El ingrediente que sí o sí se desaconseja es el queso. Las airfryer se convirtieron en uno de los electrodomésticos estrella de los últimos años: la posibilidad de cocinar sin aceite y aún así lograr texturas crocantes similares a la fritura tradicional las posicionó fuerte entre los argentinos deseosos de comer más sano sin resignar sabor.

Sin embargo, no todos los ingredientes que podrían cocinarse perfecto en una sartén o en un horno convencional funcionan bien en las freidoras de aire. La popularidad de este ítem de cocina llevó a muchos usuarios a experimentar con recetas inesperadas que, en la práctica, pueden terminar dañando el equipo o arruinando la preparación. Por esto, es muy importante tener cuidado con lo que le pedimos cocinar a la airfryer.

La tecnología de la airfryer se basa en la circulación de aire caliente a alta velocidad. Ese flujo constante es el que permite dorar y cocinar sin sumergir los alimentos en grasa y que el acabado final sea parecido. Pero justamente esa característica también marca sus límites: hay productos que se derriten, se desarman o directamente interfieren con el sistema interno del equipo.

air fryer air fryer Freepik Algunos de los alimentos a evitar son los líquidos, como sopas, caldos o salsas. Estos están totalmente descartados, ya que pueden filtrarse y afectar componentes eléctricos. Tampoco son recomendables las pastas, el arroz o las legumbres secas, porque requieren hervor y humedad constante. En la misma línea, los rebozados crudos, como croquetas recién armadas, suelen desmoronarse porque el aire no genera el "sellado" inmediato de los ingredientes que sí logra el aceite caliente.

Otro punto a tener en cuenta es evitar colocar papel aluminio sin perforaciones, ya que puede bloquear el flujo de aire y generar una cocción deficiente. También conviene descartar los granos de maíz para pochoclo, que pueden explotar de manera irregular dentro del compartimiento, y piezas grandes de carne roja, que tienden a secarse por fuera mientras el centro queda crudo.

air fryer (1) air fryer y persona Freepik Cuál es el alimento que nunca tenés que meter en la Air fryer El queso encabeza la lista de los alimentos que no deberían ir directamente a la airfryer. Cuando se derrite, pierde estructura y puede deslizarse hacia las rendijas y conductos internos del equipo. Esa grasa fundida se adhiere a superficies difíciles de limpiar, genera humo y, en el peor de los casos, puede afectar el sistema de ventilación del electrodoméstico. Además, al no estar contenido en una preparación sólida, el queso se esparce rápidamente por efecto del aire caliente circulante. Esto no solo arruina la receta, sino que también puede provocar olores persistentes y residuos quemados en la resistencia. Si la idea es gratinar, siempre debe hacerse sobre una base firme, como una tostada o una preparación previamente cocida, y con control estricto del tiempo.