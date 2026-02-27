27 de febrero de 2026 Inicio
Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Lo dirigidos por Mauricio Pellegrino le ganaron al Flamengo 3 a 2 en el alargue, alcanzaron su cuarta estrella fuera del país e igualaron a un grande del fútbol argentino.

El partido comenzó favorable para el Granate gracias a una desinteligencia defensiva de Flamengo, que le permitió a Rodrigo Castillo la apertura del marcador a los 29 minutos. A los pocos minutos, el conjunto local pudo empatar con un gol de penal de Giorgian De Arrascaeta.

Para el segundo tiempo, Lanús intentó aguantar los embates del campeón de la Copa Libertadores que se puso arriba en el resultado gracias a un nuevo penal convertido por a 5 minutos del final.

En su primera llegada del alargue, a los 12 minutos del segundo tiempo, un córner al primer palo habilitó el cabezazo del defensor José Canale, que clavó la pelota en el ángulo para el 3-2 en el resultado global.

En el segundo y último minuto de descuento, un contraataque unipersonal de Dylan Aquino le dio el gol decisivo al equipo argentino, con una corrida memorable por izquierda, con gambeta al arquero rival incluida, para definir ante el arco libre y desatar la locura en la cancha, la tribuna y la ciudad de Lanús.

Así quedó la tabla de titulos internacionales de equipos argentinos

  • Boca Juniors 18: 6 Libertadores, 3 Intercontinentales, 2 Sudamericanas, 4 Recopas.
  • Independiente 18: 7 Libertadores, 2 Intercontinentales, 2 Sudamericanas, 3 Interamericanas.
  • River Plate 12: 4 Libertadores, 1 Intercontinental, 1 Sudamericana, 3 Recopas.
  • Estudiantes (LP) 6: 4 Libertadores, 1 Intercontinental, 1 Interamericana.
  • Vélez Sarsfield 5: 1 Libertadores, 1 Intercontinental, 1 Supercopa, 1 Recopa, 1 Interamericana.
  • Racing Club 4: 1 Libertadores, 1 Intercontinental, 1 Supercopa, 1 Sudamericana (2025).
  • Lanús 4: 2 Sudamericanas (2013, 2025), 1 Recopa (2026), 1 Copa Conmebol (1996).
  • San Lorenzo 3: 1 Libertadores, 1 Sudamericana, 1 Mercosur.
  • Defensa y Justicia 2: 1 Sudamericana, 1 Recopa.
  • Argentinos Juniors 2: 1 Libertadores, 1 Interamericana.
  • Arsenal 2: 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank.

Resumen del partido: Flamengo 2 - 3 Lanús - Recopa Sudamericana 2026

Embed - ¡LANÚS CAMPEÓN DE LA RECOPA! Todo lo que dejó el MARACANAZO GRANATE: notas, festejos y mucho más...

