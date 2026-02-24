24 de febrero de 2026 Inicio
Una casa histórica de Tigre se convirtió en pasticceria y focacceria italiana

En Tigre, una antigua vivienda familiar se transformó en pasticceria y focaccería artesanal. Sole di Parma combina recetas heredadas, producción diaria y un menú nocturno que amplía la experiencia más allá del café y la merienda.

Un proyecto familiar rescata recetas

Un proyecto familiar rescata recetas, memoria y tradición en clave actual. 

En una esquina de Tigre, un proyecto familiar rescata recetas, memoria y tradición en clave actual. Sole di Parma nació como homenaje a una historia que comenzó en los años 50, cuando los abuelos de la familia llegaron desde Parma y construyeron, ladrillo a ladrillo, la casa que hoy alberga el espacio gastronómico. Décadas después, ese legado revive en forma de pasticceria y focacceria artesanal, con producción diaria, cocina a la vista y un clima que combina calidez hogareña con impronta italiana.

Las pastas ocupan un lugar central dentro de la carta.
El restaurante en Saavedra que reinterpreta la cocina argentina tradicional

El local funciona en la antigua vivienda familiar, adaptada para recibir comensales en un salón luminoso y también en mesas sobre la vereda durante los días de sol. La propuesta cruza tradición y producto fresco, con una carta que abarca desayunos y meriendas, además de opciones más contundentes para el almuerzo o la cena. El sello distintivo está en la elaboración propia: panes, focaccias, pastelería y antipasti preparados en el día, con recetas que remiten a distintas regiones de Italia.

SOLE DI PARMA MALFATIS

Qué probar en Sole di Parma

Uno de los grandes atractivos es su sección de focacceria, con masas de fermentación lenta y 24 horas de reposo que se venden al corte. Se pueden pedir simples o con toppings como pomodoro, mozzarella y pesto; pera confitada con queso azul y nueces; o verduras asadas con mozzarella. También se destacan los sándwiches en focaccia, entre ellos el de pastrami casero, elaborado con tapa de asado marinada durante varios días y cocida 24 horas al vacío.

En la pasticceria sobresalen especialidades italianas poco frecuentes en la ciudad, como los maritozzi romanos, la torta Caprese y la ciambella —un bizcocho húmedo con queso crema, limón y arándanos— que remite a recetas familiares. Para acompañar, hay café colombiano en distintas versiones, affogato, coffee tonic e iced latte, además de vermut artesanal, vinos y Aperol Spritz.

SOLE DI PARMA 23

La experiencia se amplía con su menú nocturno, disponible los viernes y sábados hasta las 23. Allí aparecen platos como los malfatti de ricota y espinaca con fileto y straciatella; el sándwich de bondiola con brie y mermelada de frutos rojos en pan brioche; la piadina de pollo con pesto de tomates secos y mozzarella; el carpaccio de peras con prosciutto y queso azul; y los tagliatelle con crema de hongos y un toque cítrico. El cierre puede ser con tiramisú casero o torta vasca con compotas de frutas.

SOLE DI PARMA crostata-

Con una propuesta que combina cocina artesanal, historia familiar y sabores italianos en distintas franjas horarias, Sole di Parma se consolida como una opción para quienes buscan salir del circuito tradicional y encontrar en Tigre un plan gastronómico con identidad propia.

2025 SOLE DI PARMA MARZO - 314

Dónde queda Sole di Parma

Se encuentran en Soler 5101, Palermo.

