Gran Hermano 2026: se filtró quién será el primer eliminado en medio de un escándalo Un participante quedó en el ojo de la tormenta tras una serie de episodios repudiables y se perfila como el máximo candidato a abandonar la casa de Gran Hermano este lunes.







Gran Hermano Generación Dorada empezó con altos números de rating.

Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada se enfrentarán a su primera gala de nominación tras el fin de semana. Ocho participantes quedaron nominados, entre ellos, Brian Sarmiento quien se posiciona como uno de los principales candidatos para abandonar la casa. El exfutbolsita se desnudó frente a sus compañeros y las cámaras. Santiago del Moro confirmó que el primer participante abandonará la casa este lunes 2 de marzo. A tan solo unos días de haber estado en la casa, los participantes ya debieron votar para armar la primera placa de nominación de la edición de Gran Hermano Generación Dorada. De los 28 participantes que ingresaron, ya dos tuvieron que salir por razones externas al juego y en los próximos días se conocerá el primer eliminado oficial de la casa.

La placa inicial quedó conformada por ocho nombres: Carmiña, Manuel, Emanuel, Brian, Gabriel Lucero, Pincoya, Solange y Yanina Zilli. Entre ellos, uno fue muy criticado en la redes sociales por diversos episodios que los usuarios repudiaron y se perfila como el más complicado para obtener el apoyo del público.

gran hermano GH Brian Sarmiento quedó en el ojo de la tormenta tras protagonizar un episodio que muchos tildaron de "desubicado": se sacó la ropa interior y quedó completamente desnudo frente a sus compañeros, sin mostrar reparo alguno por la presencia de otros participantes, entre ellos Danelik.

Desnudo Brian Sarmiento La viralización de este clip generó un repudio generalizado en plataformas como X (ex Twitter), donde los usuarios no tardaron en exigir una sanción ejemplar o la expulsión directa. El rechazo del público escaló aún más en las últimas horas cuando circuló un nuevo video en el que se ve a Sarmiento recostado y cubierto con una sábana, y mientras sus compañeros acomodaban sus cosas en la habitación, dijo: “Me estoy tocando el pi.. me estoy calentando, amigo”.

Aunque dentro de la casa la escena fue tomada con risas, en las redes la reacción fue lapidaria. “Ese Brian me da a turbio”, “Días contados para este asqueroso” y “Se va a ir al pasto en unos días más”, fueron algunos de los comentarios de quienes consideraron que su comportamiento es "innecesario" y "fuera de lugar".

Esta acumulación de gestos polémicos, sumado a cruces con los participantes, pueden ser claves para entender el resultado de la votación. Ante la falta de respuesta de la producción a su accionar, el público podría ser quien tome la decisión final. Con su nombre en la placa, los usuarios podrán votar para que Brian sea el primer eliminado de esta edición especial de Gran Hermano. Cuándo se dará a conocer el primer eliminado de Gran Hermano 2026 Gran Hermano Generación Dorada El reality busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos. Redes sociales La producción de Gran Hermano: Generación Dorada decidió modificar el día en que se realiza la gala de eliminación por una decisión editorial. De acuerdo a lo que explicó el conductor Santiago del Moro, el destino de la placa se definirá este lunes 2 de marzo. Esa noche, se conocerá oficialmente quién es el primer participante en abandonar la remodelada casa de Martínez. Esto significa que el primer eliminado habrá permanecido menos de una semana en el juego.