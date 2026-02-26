26 de febrero de 2026 Inicio
Tiene 6 ingredientes: la receta de budín "violeta" de Paulina Cocina

La influencer gastronómica sorprendió a sus seguidores con una preparación tan colorida como nutritiva que resuelve la merienda en pocos minutos.

Budín rápido y económico

Budín rápido y económico, con solo seis ingredientes.

  • El color característico de este budín se logra de forma totalmente natural utilizando una remolacha grande, cruda y rallada.
  • La receta de Paulina Cocina destaca por ser sumamente económica y accesible, ya que se prepara con tan solo 6 ingredientes básicos que suelen estar en cualquier hogar.
  • La preparación combina el sabor terroso de la remolacha con la ralladura de limón, logrando una mezcla húmeda y equilibrada ideal para la merienda.
  • El budín requiere entre 45 y 50 minutos de horno a 180°C y debe dejarse enfriar completamente antes de desmoldar para asegurar una estructura perfecta.

Paulina Cocina volvió a ser tendencia en las redes sociales al compartir una de sus recetas más llamativas: el budín "violeta". Aunque a simple vista su color intenso pueda parecer resultado de algún colorante artificial, la realidad es mucho más saludable y sencilla.

Esta preparación, que se destaca por su increíble humedad, contiene una verdura que solemos tener en la heladera. Con su estilo característico, Paulina demostró que no hace falta ser un experto en pastelería para lograr un resultado profesional y esponjoso.

Según explicó la cocinera, la clave está en el equilibrio entre el sabor terroso de la remolacha y el toque cítrico del limón, logrando una combinación que sorprende desde el primer bocado. Es una preparación económica, rápida y, sobre todo, infalible para acompañar el mate.

Cómo hacer budín de remolacha con la receta de Paulina Cocina

El budín de remolacha es una propuesta ideal para quienes buscan incorporar vegetales de una manera creativa en la dieta de los más chicos, o simplemente para quienes quieren innovar en la cocina con solo seis ingredientes básicos.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 taza de aceite neutro (girasol o maíz).
  • Ralladura de 1 limón
  • 2 tazas de harina leudante
  • 1 remolacha grande

Preparación

  1. En un recipiente amplio, colocar los huevos junto con el azúcar y la ralladura de limón. Batir enérgicamente hasta lograr una mezcla clara y espumosa.
  2. Sumar el aceite neutro en forma de hilo mientras se continúa batiendo para emulsionar la preparación.
  3. Lavar, pelar y rallar la remolacha bien finita. Incorporarla a la mezcla anterior e integrar con movimientos envolventes para que el color se distribuya de forma pareja.
  4. Tamizar las dos tazas de harina leudante y agregarlas de a poco. Mezclar suavemente hasta que no queden grumos y se obtenga una masa homogénea de color violeta intenso.
  5. Verter la mezcla en un molde para budín previamente enmantecado y enharinado. Llevar a un horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 45 a 50 minutos. Para verificar que esté listo, insertar un palillo: si sale seco, es momento de retirarlo.
  6. Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa, y disfrutar.

