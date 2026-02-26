Tiene 6 ingredientes: la receta de budín "violeta" de Paulina Cocina

- El color característico de este budín se logra de forma totalmente natural utilizando una remolacha grande, cruda y rallada.
- La receta de Paulina Cocina destaca por ser sumamente económica y accesible, ya que se prepara con tan solo 6 ingredientes básicos que suelen estar en cualquier hogar.
- La preparación combina el sabor terroso de la remolacha con la ralladura de limón, logrando una mezcla húmeda y equilibrada ideal para la merienda.
- El budín requiere entre 45 y 50 minutos de horno a 180°C y debe dejarse enfriar completamente antes de desmoldar para asegurar una estructura perfecta.
Paulina Cocina volvió a ser tendencia en las redes sociales al compartir una de sus recetas más llamativas: el budín "violeta". Aunque a simple vista su color intenso pueda parecer resultado de algún colorante artificial, la realidad es mucho más saludable y sencilla.