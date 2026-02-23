23 de febrero de 2026 Inicio
La receta de lengua la vinagreta de Paulina Cocina que es un 10 de 10

Un plato frío, económico y rendidor que se impone cada verano con una preparación simple y sabor intenso.

Lengua a la vinagreta: clásico fresco del verano argentino.

  • La lengua a la vinagreta se consolida como uno de los platos más elegidos para celebraciones de fin de año.

  • Es una alternativa accesible en precio que ofrece un resultado sabroso y abundante.

  • La proporción exacta entre aceite y vinagre es clave para lograr un equilibrio perfecto.

  • Puede prepararse con anticipación y conservarse hasta una semana en la heladera.

La receta de lengua a la vinagreta de Paulina Cocina se consolidó como una de las preparaciones mejor valoradas dentro del recetario argentino por su equilibrio entre simpleza y sabor. La propuesta difundida por la cocinera destaca por ofrecer un paso a paso claro y una combinación precisa de ingredientes que garantizan un resultado sobresaliente.

Se trata de un plato frío que no requiere técnicas complejas, aunque sí respeto por los tiempos de cocción para alcanzar la textura adecuada. El proceso permite obtener una carne tierna, fácil de filetear y perfecta tanto para servir en fuente como para utilizar en sándwiches.

Otro de los puntos fuertes de esta preparación es su relación costo-calidad. La lengua es un corte accesible en carnicerías y, con pocos ingredientes adicionales, se transforma en una opción rendidora y sabrosa. La clave está en la vinagreta equilibrada, cuya proporción exacta entre aceite y vinagre define el carácter final del plato y lo convierte en un verdadero 10 de 10.

Ingredientes para hacer lengua a la vinagreta de la receta de Paulina Cocina

  • 1 kg de lengua
  • 2 zanahorias
  • 2 cebollas
  • 1 tallo de apio (con hojas)
  • 1 puerro
  • 1 hoja de laurel
  • 1 taza de aceite de oliva
  • 1/2 taza de vinagre
  • 3 dientes de ajo
  • Perejil picado
  • 1 huevo duro
  • Sal gruesa y pimienta

La proporción fundamental para la vinagreta establece media taza de vinagre por cada taza de aceite. Esta relación 1/2 a 1 garantiza un aderezo equilibrado que también puede utilizarse en ensaladas u otras preparaciones frías.

Procedimiento para hacer la lengua a la vinagreta

  1. Cortar la cebolla en cubos, el puerro y la zanahoria en rodajas grandes, y el apio en trozos. Colocar las verduras en una olla con abundante agua, sumar la lengua entera, el laurel y sal gruesa.
  2. Hervir aproximadamente una hora y cuarto por kilo. Para una pieza de 1,5 kg, la cocción ronda casi las dos horas. Vigilar que el líquido no se reduzca por completo y agregar agua hirviendo si es necesario.
  3. Dejar enfriar dentro del caldo hasta que esté completamente fría. Luego retirar la piel exterior, descartar la base y la grasa lateral, y filetear en fetas de medio centímetro.
  4. Picar ajo y perejil, cortar el huevo duro en cubos y mezclar con la carne. Incorporar aceite y vinagre respetando la proporción indicada, integrar bien y salpimentar. Refrigerar antes de servir o presentar en el momento.
Lengua a la vinagreta
En la gastronomía argentina, la versión de Paulina Cocina se destaca por su equilibrio entre tradición, simpleza y sabor.

La preparación admite variantes como escabeche o salsa criolla utilizando la misma base de cocción. Su capacidad de conservación en frío durante varios días la convierte en una alternativa práctica para organizar reuniones con anticipación.

