La vuelta a clases tiene descuentos con Cuenta DNI: como podés aprovecharlos

Hay reintegros y financiación en distintos rubros. Las promociones buscan aliviar el impacto del inicio del ciclo lectivo.

Esta promoción alcanza a diversos rubros y permite utilizarla también en librerías para la compra de útiles.

Esta promoción alcanza a diversos rubros y permite utilizarla también en librerías para la compra de útiles.

  • El banco activó promociones con Cuenta DNI, tarjetas y tienda online para aliviar el gasto del inicio de clases 2026.
  • La billetera digital ofrece 20% de ahorro los viernes en comercios de cercanía y 10% en librerías de texto los lunes y martes.
  • Con tarjetas de crédito se accede hasta 20% de descuento y cuotas sin interés en indumentaria, deportes, jugueterías y ópticas.
  • La plataforma online suma financiación especial y beneficios adicionales mediante el programa de puntos para compras escolares.

El inicio del ciclo lectivo llega con una serie de beneficios impulsados por el Banco Provincia para acompañar uno de los momentos de mayor gasto del año. A través de su billetera digital Cuenta DNI, se habilitaron promociones que incluyen rebajas directas, financiación en cuotas y facilidades de pago en útiles, textos escolares e indumentaria, disponibles en comercios adheridos, supermercados y negocios de cercanía de la provincia de Buenos Aires.

Las familias también pueden aprovechar estas condiciones mediante tarjetas de crédito de la entidad y la plataforma de ventas online Provincia Compras, que se suma con acciones especiales durante febrero. El objetivo es distribuir el gasto escolar con herramientas de ahorro y financiamiento en distintos rubros vinculados al regreso a clases.

Librería

Qué descuentos tiene Cuenta DNI para el regreso a clases de 2026

Quienes abonen con la billetera digital acceden a un ahorro del 20% en comercios de barrio todos los viernes, con un tope de reintegro semanal de $5.000. Esta promoción alcanza a diversos rubros y permite utilizarla también en librerías para la compra de útiles.

A su vez, las librerías de texto ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes sin límite de devolución, lo que permite aliviar los gastos al momento de realizar la compra de manuales y materiales educativos. Estas acciones se integran a los beneficios habituales que la aplicación mantiene en negocios de cercanía.

Librería supermercado

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

El programa se amplía con ventajas para quienes paguen con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad. En indumentaria escolar y artículos deportivos se puede obtener hasta un 20% de descuento y financiar en hasta nueve cuotas sin interés en locales adheridos.

Las jugueterías y librerías comerciales cuentan con un 10% de rebaja y la posibilidad de abonar en cuatro cuotas sin interés, sin tope de reintegro. En librerías de texto continúan las cuatro cuotas sin interés todos los días, mientras que ópticas seleccionadas ofrecen el mismo plan los jueves y viernes para facilitar la compra de anteojos recetados.

En fechas promocionales específicas, los locales de indumentaria y deporte aplicaron un 20% de ahorro con cuatro cuotas sin interés, con un tope de $20.000 por operación.

