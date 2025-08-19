Sin azúcar ni lactosa: cómo hacer un riquísimo dulce de leche con solo 5 ingredientes Una receta casera y ligera permite disfrutar del clásico argentino sin comprometer la alimentación ni el sabor. Por







Una receta de postre saludable.

El dulce de leche es uno de los sabores más emblemáticos de la gastronomía argentina, pero suele descartarse en dietas sin azúcar o sin lactosa. Sin embargo, la creadora de contenido Camila (@habito_saludable) compartió una versión saludable que se volvió viral en TikTok. La propuesta combina facilidad de preparación con un resultado cremoso y nutritivo, ideal para quienes buscan alternativas más ligeras sin renunciar al sabor.

Esta versión de dulce de leche se prepara en apenas 30 minutos y destaca por su textura suave y firme, además de no contener azúcar agregada ni lactosa. Según Camila, es perfecto para untar, incorporar en postres o simplemente disfrutar a cucharadas, ofreciendo un aporte mayor de proteínas en comparación con el dulce de leche tradicional. Su preparación casera permite ajustar la consistencia al gusto, lo que lo convierte en una opción flexible y práctica.

El método de elaboración combina ingredientes simples y accesibles, logrando un resultado que no tiene nada que envidiarle al dulce de leche clásico. El proceso incluye tostar la leche en polvo sin lactosa, mezclar con agua caliente, aceite de coco, esencia de vainilla y edulcorantes, y procesarlo hasta obtener la textura deseada. Una vez listo, se conserva en un frasco hermético en la heladera por hasta siete días, lo que lo convierte en una opción práctica para disfrutar en cualquier momento.

DULCE DE LECHE Con cinco ingredientes simples, se obtiene un dulce cremoso, alto en proteínas y apto para dietas saludables. FREEPIK Cómo hacer un dulce de leche sin azúcar ni lactosa Preparar esta versión saludable requiere cuidar la temperatura y el tiempo al tostar la leche en polvo descremada sin lactosa. Colocarla en una sartén a fuego bajo y revolver constantemente durante unos diez minutos permite que adquiera un color dorado sin quemarse. Luego se traslada a una licuadora potente junto con agua caliente, edulcorantes, aceite de coco y esencia de vainilla, sumando una pizca de sal para realzar el sabor.

El paso siguiente consiste en procesar la mezcla durante aproximadamente cinco minutos, bajando los bordes con una espátula para que todos los ingredientes se integren de manera homogénea. La cantidad de agua se puede ajustar según la textura deseada: más líquida para untar o más firme para comer directamente a cucharadas. Una vez lista, la mezcla se transfiere a un frasco hermético y se deja en la heladera por un par de horas para que adquiera la consistencia definitiva.

Ingredientes 200 g de leche en polvo descremada sin lactosa

100 a 120 ml de agua caliente

1 cda de stevia + 1 cda de eritritol (o el edulcorante elegido)

+ 1 cda de (o el edulcorante elegido) 1 cdita de aceite de coco neutro (opcional, mejora la textura

(opcional, mejora la textura ½ cdita de esencia de vainilla

Una pizca de sal dulce de leche1.jpeg Entre las recetas caseras, esta versión destaca por ser rápida, cremosa y fácil de preparar con pocos ingredientes. Preparación Tostar la leche en polvo a fuego bajo en sartén, revolviendo constantemente. Trasladar la leche dorada a la licuadora y agregar agua caliente, aceite de coco, vainilla, edulcorantes y sal. Procesar durante cinco minutos, bajando los bordes con espátula para integrar todo Ajustar la cantidad de agua según la consistencia deseada. Transferir a un frasco hermético y dejar en la heladera por 2 horas antes de consumir.