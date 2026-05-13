Esta escapada a la Patagonia es una de las más elegidas por su tranquilidad en otoño e invierno: cuál es El lugar ideal para recorrer en esta temporada del año, ver las hojas caídas y descansar cerca de los lagos. Por + Seguir en







El lugar ideal para visitar en otoño por su hermosos lagos y colores rojizos. ENTORNO TURISTICO

Villa Traful se consolida como una de las escapadas más elegidas de la Patagonia durante el otoño y el invierno por su ritmo más tranquilo y sus paisajes de montaña.

La aldea cordillerana ofrece senderos, miradores y experiencias junto al lago, lejos del movimiento típico de la temporada alta.

En invierno, la cercanía con centros de nieve como Cerro Bayo y Lago Hermoso Ski amplía las opciones para quienes buscan combinar descanso y actividades.

La gastronomía regional y los nuevos servicios turísticos impulsan estadías cada vez más largas durante los meses fríos. Después de haberse convertido en uno de los destinos más buscados del verano, Villa Traful empieza a mostrar una versión distinta durante el otoño y el invierno, cuando el paisaje cambia de ritmo y la experiencia gana calma. En plena Patagonia cordillerana, la aldea ubicada sobre el lago Traful aparece cada vez más entre las escapadas elegidas por quienes buscan naturaleza, descanso y algunos días lejos del movimiento urbano.

Con menos visitantes que en enero y febrero, el destino permite recorrer senderos, miradores y caminos con otra tranquilidad. El entorno toma protagonismo desde temprano: los bosques cambian de color, el lago refleja las montañas y el silencio se vuelve parte del viaje. En otoño, los tonos rojizos y amarillos cubren gran parte de la vegetación y convierten cada trayecto en una postal distinta.

El lago Traful sigue siendo el centro de la experiencia. Allí también se encuentra el bosque sumergido, uno de los puntos más conocidos de la región, donde cipreses visibles bajo el agua generan una imagen particular que cambia según la estación y la luz del día.

VILLA TRAFUL- TURISMO EN ARGENTINA

Cómo es la escapada perfecta para hacer en otoño e invierno a la Patagonia Durante los meses otoñales, Villa Traful invita a un turismo más pausado. Las caminatas hacia cascadas y arroyos aparecen entre las actividades más buscadas, especialmente en sectores como la cascada Coa Có o los senderos cercanos al cerro Negro, desde donde se obtienen vistas abiertas del lago y del bosque andino.

Con la llegada del invierno, el paisaje vuelve a transformarse. La nieve cubre caminos y montañas, mientras el pueblo mantiene una dinámica tranquila que atrae tanto a parejas como a grupos que buscan desconectarse algunos días. Caminar entre bosques nevados o pasar una tarde frente al lago se convierte en parte central de la estadía. Villa Traful La localidad neuquina de Villa Traful fue uno de los lugares elegidos por el ministerio de Turismo. Redes Sociales Otro de los aspectos que impulsa el crecimiento del destino es su ubicación estratégica dentro del corredor de los lagos. La aldea se encuentra a unos 70 kilómetros de Cerro Bayo y de Lago Hermoso Ski, lo que permite combinar jornadas de nieve con alojamiento en un entorno más sereno. Villa Traful está ubicada a unos 100 kilómetros de San Carlos de Bariloche y puede accederse tanto desde la Ruta Nacional 40 como desde la Ruta Provincial 65.