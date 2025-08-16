Sin harina ni horno: la receta del postre de chocolate que va a enamorar a tu paladar

Cocinar hoy en día, con el poco tiempo que se tiene disponible genera que muchas veces solo se centre en un plato principal y un acompañamiento. Sin embargo, a las personas que les gusta el dulce, no tener un postre después de cada almuerzo o cena suele generarles una gran decepción.

Por eso es que esta simple receta generó un gran revuelo en las redes sociales porque, en tan sólo unos minutos y usando varios ingredientes sencillos, se puede obtener un postre de gran calidad y bien chocolatoso , ideal para terminar cada comida.

En primer lugar vas a necesitar una olla, para volcar la leche . Luego se agrega el azúcar , hasta que quede disuelta. Mientras, en otro recipiente más pequeño, se debe mezclar la gelatina sin sabor con el agua.

Continúa cortando la barra de chocolate amargo en varios trozos irregulares. Después, hay que poner a calentar la leche a fuego medio y se debe agregar el chocolate triturado. Una vez que todo esté homogeneizado, añadí la gelatina sin sabor disuelta.

Cuando la consistencia sea más espesa, se deberá apagar el fuego y esperar a que se entibie. A la mezcla, se deberá depositarla en un molde tipo budinera o el que se tenga a mano. Todo este proceso no debería tomar más que 15 minutos.

Por último, se debe llevar la preparación a la heladera por dos horas y listo. Si se quiere hacer una versión más sana, se puede modificar el azúcar por algún tipo de edulcorante natural. A su vez, la leche puede ser cambiada por una de almendras o coco, para hacerla apta para personas intolerantes a la lactosa.