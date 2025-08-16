16 de agosto de 2025 Inicio
Sin harina ni horno: la receta del postre de chocolate que va a enamorar a tu paladar

En redes sociales ya hizo furor, gracias a que se puede cocinar en pocos minutos y con tan sólo 5 sencillos ingrediente.

En tan sólo 15 minutos de preparación, se puede obtener un postre bien chocolatoso.

Cocinar hoy en día, con el poco tiempo que se tiene disponible genera que muchas veces solo se centre en un plato principal y un acompañamiento. Sin embargo, a las personas que les gusta el dulce, no tener un postre después de cada almuerzo o cena suele generarles una gran decepción.

Por eso es que esta simple receta generó un gran revuelo en las redes sociales porque, en tan sólo unos minutos y usando varios ingredientes sencillos, se puede obtener un postre de gran calidad y bien chocolatoso, ideal para terminar cada comida.

Cómo preparar el postre de chocolate que no necesita horno ni harina

Ingredientes

  • 500 ml de leche
  • 250 g de azúcar
  • 50 g de gelatina sin sabor
  • 100 ml de agua
  • 400 g de chocolate amargo cacao 70%
Preparación

En primer lugar vas a necesitar una olla, para volcar la leche. Luego se agrega el azúcar, hasta que quede disuelta. Mientras, en otro recipiente más pequeño, se debe mezclar la gelatina sin sabor con el agua.

Continúa cortando la barra de chocolate amargo en varios trozos irregulares. Después, hay que poner a calentar la leche a fuego medio y se debe agregar el chocolate triturado. Una vez que todo esté homogeneizado, añadí la gelatina sin sabor disuelta.

Cuando la consistencia sea más espesa, se deberá apagar el fuego y esperar a que se entibie. A la mezcla, se deberá depositarla en un molde tipo budinera o el que se tenga a mano. Todo este proceso no debería tomar más que 15 minutos.

Por último, se debe llevar la preparación a la heladera por dos horas y listo. Si se quiere hacer una versión más sana, se puede modificar el azúcar por algún tipo de edulcorante natural. A su vez, la leche puede ser cambiada por una de almendras o coco, para hacerla apta para personas intolerantes a la lactosa.

