Ni sal ni chimichurri: el ingrediente secreto para que la carne quede bien tierna en la parrilla

Una técnica casera que se volvió viral promete ablandar cortes económicos sin alterar su sabor original, y ya despertó curiosidad entre parrilleros y aficionados.

Hay una técnica para hacer que la carne a la parrilla sea más tierna.

En la tradición argentina del asado, los secretos suelen guardarse celosamente y transmitirse entre generaciones, como si fueran parte de un código no escrito. Sin embargo, cada tanto aparece una novedad que rompe ese molde y enciende el debate. Esta vez, el centro de la conversación no fue un nuevo condimento ni una receta de chimichurri, sino un ingrediente inesperado para lograr una carne a la parrilla notablemente tierna .

Todo comenzó con un video que recorrió las redes, protagonizado por un creador de contenido mexicano especializado en carnes. En su canal, Otra de carnita asada, que cuenta con miles de seguidores, mostró paso a paso cómo un corte común puede transformarse en una pieza jugosa y suave tras un simple remojo. La reacción del público fue inmediata: cientos de comentarios se dividieron entre la intriga y el escepticismo.

Lejos de tratarse de una sofisticada técnica de alta cocina, el procedimiento se apoya en un producto cotidiano y fácil de conseguir . Según quienes lo probaron, no solo mejora la textura de la carne, sino que mantiene intacto su sabor original , algo que suele perderse cuando se usan marinadas muy invasivas.

Si bien algunos chefs advierten que ningún truco reemplaza la calidad de un buen corte y una cocción cuidadosa , reconocen que esta práctica puede ser una aliada para trabajar con carnes más económicas o con piezas que tienden a secarse rápidamente en la parrilla.

El método que generó tanta repercusión consiste en dejar la carne en remojo con leche entera durante un período que puede ir de dos a cuatro horas. Según el video que impulsó la tendencia, lo ideal es cubrir por completo el corte con leche y guardarlo en la heladera.

Transcurrido el tiempo de reposo, se retira la carne, se seca con papel absorbente y se condimenta como de costumbre antes de llevarla a la parrilla. El resultado, aseguran quienes lo probaron, es una textura más tierna y jugosa, sin rastros de sabor lácteo. “Siento la carne suave, muy blanda, como si hubiera tenido una cocción lenta, pero sin perder su punto”, describió el youtuber que popularizó el truco.

carne-leche

Este tipo de ablandado no es nuevo en la gastronomía internacional —existen antecedentes en la cocina italiana y en algunas regiones de Asia—, pero en el mundo del asado argentino genera especial curiosidad. La explicación estaría en las enzimas y proteínas presentes en la leche, que interactúan con las fibras musculares y ayudan a suavizarlas.

La discusión queda abierta: mientras algunos ven en esta técnica una solución práctica para mejorar cortes económicos, otros sostienen que el verdadero secreto sigue siendo un fuego bien hecho y paciencia a la hora de cocinar.