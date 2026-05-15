15 de mayo de 2026 Inicio
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Muerte de los buceadores italianos en Maldivas: las dos hipótesis que maneja la investigación

Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri y Gianluca Benedetti habían ingresado a las aguas del Atlántico para realizar una expedición submarina en las cuevas de un atolón. El Ministerio de Exteriores de Roma informó que solo se pudo rescatar un cuerpo y confirmó la muerte de los otros cuatro.

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Así es la zona donde los buceadores comenzaron la expedición submarina. 
Así es la zona donde los buceadores comenzaron la expedición submarina. 

La muerte de cinco buceadores italianos en las Islas Maldivas generó la conmoción de toda Europa y la investigación maneja dos hipótesis que habrían determinado la causa de los decesos. El Ministerio de Exteriores de Roma informó que solo se pudo rescatar un cuerpo y confirmó la muerte de los otros cuatro.

quienes eran los cinco buceadores italianos que fallecieron durante una expedicion en las islas maldivas
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Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri y Gianluca Benedetti, quienes habían ingresado a las aguas del Atlántico para realizar una expedición submarina en las cuevas de un atolón.

Las dos hipótesis que se manejan sobre el fatal desenlace refieren a una desorientación del grupo en el interior de la cueva, que comprometió el uso del oxígeno; o una posible contaminación de las botellas de aire comprimido utilizadas por los buceadores.

buceadores italianos
Los cinco buceadores italianos que fallecieron durante una expedición submarina en las Islas Maldivas.

Los cinco buceadores italianos que fallecieron durante una expedición submarina en las Islas Maldivas.

Quiénes eran los cinco buceadores italianos que fallecieron en las Islas Maldivas

  • Monica Montefalcone: Profesora e investigadora de ecología marina en la Universidad de Génova.
  • Giorgia Sommacal: Joven de 22 años, ingeniera biomédica e hija de Mónica Montefalcone.
  • Muriel Oddenino: Investigadora de 31 años de la Universidad de Génova.
  • Federico Gualtieri: Biólogo de 30 años recién graduado en la misma institución (cuerpo hallado)
  • Gianluca Benedetti: Gerente de operaciones de la empresa de safaris de buceo Albatros Top Boat

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