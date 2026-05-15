Muerte de los buceadores italianos en Maldivas: las dos hipótesis que maneja la investigación

La muerte de cinco buceadores italianos en las Islas Maldivas generó la conmoción de toda Europa y la investigación maneja dos hipótesis que habrían determinado la causa de los decesos. El Ministerio de Exteriores de Roma informó que solo se pudo rescatar un cuerpo y confirmó la muerte de los otros cuatro.
Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri y Gianluca Benedetti, quienes habían ingresado a las aguas del Atlántico para realizar una expedición submarina en las cuevas de un atolón.
Las dos hipótesis que se manejan sobre el fatal desenlace refieren a una desorientación del grupo en el interior de la cueva, que comprometió el uso del oxígeno; o una posible contaminación de las botellas de aire comprimido utilizadas por los buceadores.