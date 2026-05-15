Muerte de los buceadores italianos en Maldivas: las dos hipótesis que maneja la investigación Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri y Gianluca Benedetti habían ingresado a las aguas del Atlántico para realizar una expedición submarina en las cuevas de un atolón. El Ministerio de Exteriores de Roma informó que solo se pudo rescatar un cuerpo y confirmó la muerte de los otros cuatro. Por Agregar C5N en









Así es la zona donde los buceadores comenzaron la expedición submarina.

La muerte de cinco buceadores italianos en las Islas Maldivas generó la conmoción de toda Europa y la investigación maneja dos hipótesis que habrían determinado la causa de los decesos. El Ministerio de Exteriores de Roma informó que solo se pudo rescatar un cuerpo y confirmó la muerte de los otros cuatro.

Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri y Gianluca Benedetti, quienes habían ingresado a las aguas del Atlántico para realizar una expedición submarina en las cuevas de un atolón.

Las dos hipótesis que se manejan sobre el fatal desenlace refieren a una desorientación del grupo en el interior de la cueva, que comprometió el uso del oxígeno; o una posible contaminación de las botellas de aire comprimido utilizadas por los buceadores.