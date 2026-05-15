Quiénes eran los cinco buceadores italianos que fallecieron durante una expedición en las Islas Maldivas El Ministerio de Exteriores de Roma confirmó que los decesos se produjeron cuando los profesionales nadaban por las aguas del Atlántico, cerca de un atolón de Vaavu. Entre las víctimas, se encuentran una profesora de biología marina, su hija y dos jóvenes investigadores. Por Agregar C5N en









Cinco buceadores italianos fallecieron cuando se encontraban realizando una expedición submarina en las Islas Maldivas. Las muertes fueron confirmadas este viernes por el Ministerio de Exteriores de Roma al detallar que el deceso ocurrió luego de que los profesionales ingresen a las aguas del Atlántico y comiencen a nadar cerca de un atolón de Vaavu.

“Tras un accidente ocurrido durante una salida de buceo, cinco nacionales italianos murieron en el atolón de Vaavu, en Maldivas”, afirmaron en un breve comunicado.

Hasta el momento un solo cuerpo pudo ser rescatado, mientras continuaban los trabajos para recuperar los otros, aunque el mal clima afectaría los labores de los equipos de salvataje.

"Solo encontraron hasta ahora un cuerpo, el de Gianluca Benedetti, buzo experto, de 44 años, capitán de barco, que había dejado el trabajo. Los encontraron en las Islas Maldivas, en una serie de atolones y pequeños islotes", informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa De Una.