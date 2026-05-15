15 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Quiénes eran los cinco buceadores italianos que fallecieron durante una expedición en las Islas Maldivas

El Ministerio de Exteriores de Roma confirmó que los decesos se produjeron cuando los profesionales nadaban por las aguas del Atlántico, cerca de un atolón de Vaavu. Entre las víctimas, se encuentran una profesora de biología marina, su hija y dos jóvenes investigadores.

Por
Quiénes eran los cinco buceadores italianos que fallecieron durante una expedición en las Islas Maldivas

Cinco buceadores italianos fallecieron cuando se encontraban realizando una expedición submarina en las Islas Maldivas. Las muertes fueron confirmadas este viernes por el Ministerio de Exteriores de Roma al detallar que el deceso ocurrió luego de que los profesionales ingresen a las aguas del Atlántico y comiencen a nadar cerca de un atolón de Vaavu.

Fujimori obtuvo el 17% de los votos en primera vuelta, y Sánchez la siguió con el 12%.
Te puede interesar:

Terminó el conteo de votos en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el balotaje

“Tras un accidente ocurrido durante una salida de buceo, cinco nacionales italianos murieron en el atolón de Vaavu, en Maldivas”, afirmaron en un breve comunicado.

Hasta el momento un solo cuerpo pudo ser rescatado, mientras continuaban los trabajos para recuperar los otros, aunque el mal clima afectaría los labores de los equipos de salvataje.

"Solo encontraron hasta ahora un cuerpo, el de Gianluca Benedetti, buzo experto, de 44 años, capitán de barco, que había dejado el trabajo. Los encontraron en las Islas Maldivas, en una serie de atolones y pequeños islotes", informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa De Una.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2055334402457026893&partner=&hide_thread=false

Quiénes eran los cinco buceadores italianos que fallecieron en las Islas Maldivas

  • Monica Montefalcone: Profesora e investigadora de ecología marina en la Universidad de Génova.
  • Giorgia Sommacal: Joven de 22 años, ingeniera biomédica e hija de Mónica Montefalcone.
  • Muriel Oddenino: Investigadora de 31 años de la Universidad de Génova.
  • Federico Gualtieri: Biólogo de 30 años recién graduado en la misma institución (cuerpo hallado)
  • Gianluca Benedetti: Gerente de operaciones de la empresa de safaris de buceo Albatros Top Boat.

Muerte de los buceadores italianos en Maldivas: las dos hipótesis que maneja la investigación

Las dos hipótesis que se manejan sobre el fatal desenlace refieren a una desorientación del grupo en el interior de la cueva, que comprometió el uso del oxígeno; o una posible contaminación de las botellas de aire comprimido utilizadas por los buceadores.

Noticias relacionadas

Así es la zona donde los buceadores comenzaron la expedición submarina. 

Muerte de los buceadores italianos en Maldivas: las dos hipótesis que maneja la investigación

Continuan los trabajos para recuperar los otros cuatro cuerpos. 

Cinco italianos murieron mientras buceaban en las Islas Maldivas: encontraron solo un cuerpo

La gira comenzó el miércoles.

Cumbre histórica entre Xi Jinping y Trump: EEUU asegura que China quiere comprarle petróleo y soja

El nuevo embajador del Vaticano es una pieza clave para la relación conArgentina. 

El papa León XIV eligió a un estadounidense como nuevo embajador del Vaticano en Argentina

 Xi Jinping y Donald Trump en Beijing. 

Estrecho de Ormuz, comercio e Irán: los ejes de la reunión entre Xi Jinping y Trump en China

El funcionario fue recibido entre banderas chinas y estadounidenses.

Xi Jinping recibió a Trump con Irán e Israel en la agenda

Rating Cero

Rosenfeld se descompuso y tuvieron que llamar a Emergencias por la angustia generalizada.

Ana Rosenfeld se descompensó en vivo y fue hospitalizada: cómo sigue su salud

Se conoció la tendencia de las redes para la próxima eliminación de GH.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas apuntaron a un participante inesperado

Entre las elegidas figuran jugadoras expulsadas por la producción y otras que se fueron por accidentes.

Repechaje en Gran Hermano: Ángel de Brito reveló quienes son las favoritas para volver a la casa

La modelo había pedido una compensación económica por el lucro cesante mientras el exfutbolista afianzaba su carrera.

El drama de Yanina Screpante: perdió un juicio contra Lavezzi y recibió amenazas de muerte

Cami Mayán se cayó en el gimnasio.

Video: así fue el accidente que sufrió Cami Mayán en el gimnasio

Yanina Latorre, Ángel de Brito y Andrea Taboada, peleados, tras haber sido comañeros en LAM.

Revelan detalles de la pelea entre Ángel de Brito, Andrea Taboada y Yanina Latorre: "Se comía a un productor casado"

últimas noticias

Rosenfeld se descompuso y tuvieron que llamar a Emergencias por la angustia generalizada.

Ana Rosenfeld se descompensó en vivo y fue hospitalizada: cómo sigue su salud

Hace 1 hora
Las acciones argentina no pudieron escapar del mal clima global.

El riesgo país tocó los 540 puntos y el Merval cayó 1,4% en una jornada desafiante

Hace 1 hora
Fujimori obtuvo el 17% de los votos en primera vuelta, y Sánchez la siguió con el 12%.

Terminó el conteo de votos en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el balotaje

Hace 2 horas
Se conoció la tendencia de las redes para la próxima eliminación de GH.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas apuntaron a un participante inesperado

Hace 2 horas
Se concretó un nuevo RIGI por u$s25 millones de inversión en Vaca Muerta.

El Gobierno anunció una inversión en YPF y aseguró que generará más de u$s100 millones

Hace 2 horas