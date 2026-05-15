Quiénes eran los cinco buceadores italianos que fallecieron durante una expedición en las Islas Maldivas

Cinco buceadores italianos fallecieron cuando se encontraban realizando una expedición submarina en las Islas Maldivas. Las muertes fueron confirmadas este viernes por el Ministerio de Exteriores de Roma al detallar que el deceso ocurrió luego de que los profesionales ingresen a las aguas del Atlántico y comiencen a nadar cerca de un atolón de Vaavu.
“Tras un accidente ocurrido durante una salida de buceo, cinco nacionales italianos murieron en el atolón de Vaavu, en Maldivas”, afirmaron en un breve comunicado.
Hasta el momento un solo cuerpo pudo ser rescatado, mientras continuaban los trabajos para recuperar los otros, aunque el mal clima afectaría los labores de los equipos de salvataje.
"Solo encontraron hasta ahora un cuerpo, el de Gianluca Benedetti, buzo experto, de 44 años, capitán de barco, que había dejado el trabajo. Los encontraron en las Islas Maldivas, en una serie de atolones y pequeños islotes", informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa De Una.
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Quiénes eran los cinco buceadores italianos que fallecieron en las Islas Maldivas
- Monica Montefalcone: Profesora e investigadora de ecología marina en la Universidad de Génova.
- Giorgia Sommacal: Joven de 22 años, ingeniera biomédica e hija de Mónica Montefalcone.
- Muriel Oddenino: Investigadora de 31 años de la Universidad de Génova.
- Federico Gualtieri: Biólogo de 30 años recién graduado en la misma institución (cuerpo hallado)
- Gianluca Benedetti: Gerente de operaciones de la empresa de safaris de buceo Albatros Top Boat.
Muerte de los buceadores italianos en Maldivas: las dos hipótesis que maneja la investigación
Las dos hipótesis que se manejan sobre el fatal desenlace refieren a una desorientación del grupo en el interior de la cueva, que comprometió el uso del oxígeno; o una posible contaminación de las botellas de aire comprimido utilizadas por los buceadores.