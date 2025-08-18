En pocos minutos: receta de paquetitos de panceta y queso para comer con unos ricos mates a la tarde Paquetitos dorados con panceta y queso que se preparan rápido, ideales para acompañar la merienda sin complicaciones. Por







En apenas unos minutos, podes tener unos bocaditos salados ideales para acompañar en la merienda.

Cuando llega la tarde y aparece el mate en la mesa, no siempre hay ganas de amasar o pasar mucho tiempo en la cocina. Ahí es donde estas recetas rápidas se convierten en grandes aliadas. Con pocos ingredientes y un par de trucos, se puede preparar algo rico, casero y contundente en cuestión de minutos.

Los paquetitos de panceta y queso son de esas preparaciones que sorprenden porque se hacen con lo que probablemente ya tenés en la heladera: unas rapiditas o fajitas, un poco de queso, panceta y huevos. La clave está en el armado, que le da ese formato práctico para comer con la mano sin desarmar todo en el primer bocado.

No hay una única forma de prepararlos: algunos prefieren el huevo revuelto, otros se inclinan por hacerlo duro o incluso jugoso, tipo frito. Lo cierto es que la versatilidad de esta receta la convierte en una opción ideal tanto para una merienda familiar como para improvisar un almuerzo liviano. Eso sí, lo recomendable es comerlos recién salidos de la sanguchera o sartén, porque es cuando la panceta queda crocante y el queso fundido hace la diferencia.

Paquetitos-panceta-huevo Cómo hacer los paquetitos de panceta y queso Ingredientes 4 fajitas o rapiditas

3 huevos (a gusto: revueltos, duros o fritos)

Cantidad necesaria de muzzarella o cualquier queso que funda bien

Cantidad necesaria de panceta en tiras o cubos

Paquetitos-recetas Preparación Cociná los huevos como más te guste. Si buscás practicidad, hacelos revueltos en sartén; si preferís algo más firme, podés optar por huevo duro. Reservalos.

Cortá la panceta en tiras o cubitos y el queso en bastones o fetas. No hace falta precisión: lo importante es que se acomode bien dentro de la fajita.

Tomá una rapidita, colocá en el centro un poco de huevo, panceta y queso. Doblá los bordes hacia adentro hasta formar un paquetito.

Llevá los paquetitos a una sanguchera, plancha o sartén caliente para dorarlos de ambos lados. El objetivo es que la masa quede crocante y el interior se derrita.

Servilos calentitos y disfrutalos con la mano, sin tanta vuelta. Son ideales para acompañar unos mates amargos, pero también funcionan con un café con leche o incluso como finger food en una picada improvisada.

Si querés innovar, podés sumar vegetales como cebolla caramelizada o morrones asados, que combinan muy bien con la panceta. También es válido reemplazar la rapidita por masa de empanada, aunque ahí el tiempo de cocción se alarga un poco.