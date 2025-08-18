En pocos minutos: receta de paquetitos de panceta y queso para comer con unos ricos mates a la tarde

Cuando llega la tarde y aparece el mate en la mesa, no siempre hay ganas de amasar o pasar mucho tiempo en la cocina. Ahí es donde estas recetas rápidas se convierten en grandes aliadas. Con pocos ingredientes y un par de trucos, se puede preparar algo rico, casero y contundente en cuestión de minutos.
Los paquetitos de panceta y queso son de esas preparaciones que sorprenden porque se hacen con lo que probablemente ya tenés en la heladera: unas rapiditas o fajitas, un poco de queso, panceta y huevos. La clave está en el armado, que le da ese formato práctico para comer con la mano sin desarmar todo en el primer bocado.
No hay una única forma de prepararlos: algunos prefieren el huevo revuelto, otros se inclinan por hacerlo duro o incluso jugoso, tipo frito. Lo cierto es que la versatilidad de esta receta la convierte en una opción ideal tanto para una merienda familiar como para improvisar un almuerzo liviano. Eso sí, lo recomendable es comerlos recién salidos de la sanguchera o sartén, porque es cuando la panceta queda crocante y el queso fundido hace la diferencia.
Si querés innovar, podés sumar vegetales como cebolla caramelizada o morrones asados, que combinan muy bien con la panceta. También es válido reemplazar la rapidita por masa de empanada, aunque ahí el tiempo de cocción se alarga un poco.