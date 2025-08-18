18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

En pocos minutos: receta de paquetitos de panceta y queso para comer con unos ricos mates a la tarde

Paquetitos dorados con panceta y queso que se preparan rápido, ideales para acompañar la merienda sin complicaciones.

Por
En apenas unos minutos

En apenas unos minutos, podes tener unos bocaditos salados ideales para acompañar en la merienda.

Cuando llega la tarde y aparece el mate en la mesa, no siempre hay ganas de amasar o pasar mucho tiempo en la cocina. Ahí es donde estas recetas rápidas se convierten en grandes aliadas. Con pocos ingredientes y un par de trucos, se puede preparar algo rico, casero y contundente en cuestión de minutos.

Hay una técnica para hacer que la carne a la parrilla sea más tierna.
Te puede interesar:

Ni sal ni chimichurri: el ingrediente secreto para que la carne quede bien tierna en la parrilla

Los paquetitos de panceta y queso son de esas preparaciones que sorprenden porque se hacen con lo que probablemente ya tenés en la heladera: unas rapiditas o fajitas, un poco de queso, panceta y huevos. La clave está en el armado, que le da ese formato práctico para comer con la mano sin desarmar todo en el primer bocado.

No hay una única forma de prepararlos: algunos prefieren el huevo revuelto, otros se inclinan por hacerlo duro o incluso jugoso, tipo frito. Lo cierto es que la versatilidad de esta receta la convierte en una opción ideal tanto para una merienda familiar como para improvisar un almuerzo liviano. Eso sí, lo recomendable es comerlos recién salidos de la sanguchera o sartén, porque es cuando la panceta queda crocante y el queso fundido hace la diferencia.

Paquetitos-panceta-huevo

Cómo hacer los paquetitos de panceta y queso

Ingredientes

  • 4 fajitas o rapiditas

  • 3 huevos (a gusto: revueltos, duros o fritos)

  • Cantidad necesaria de muzzarella o cualquier queso que funda bien

  • Cantidad necesaria de panceta en tiras o cubos

Paquetitos-recetas

Preparación

  • Cociná los huevos como más te guste. Si buscás practicidad, hacelos revueltos en sartén; si preferís algo más firme, podés optar por huevo duro. Reservalos.

  • Cortá la panceta en tiras o cubitos y el queso en bastones o fetas. No hace falta precisión: lo importante es que se acomode bien dentro de la fajita.

  • Tomá una rapidita, colocá en el centro un poco de huevo, panceta y queso. Doblá los bordes hacia adentro hasta formar un paquetito.

  • Llevá los paquetitos a una sanguchera, plancha o sartén caliente para dorarlos de ambos lados. El objetivo es que la masa quede crocante y el interior se derrita.

  • Servilos calentitos y disfrutalos con la mano, sin tanta vuelta. Son ideales para acompañar unos mates amargos, pero también funcionan con un café con leche o incluso como finger food en una picada improvisada.

Si querés innovar, podés sumar vegetales como cebolla caramelizada o morrones asados, que combinan muy bien con la panceta. También es válido reemplazar la rapidita por masa de empanada, aunque ahí el tiempo de cocción se alarga un poco.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En tan sólo 15 minutos de preparación, se puede obtener un postre bien chocolatoso.

Sin harina ni horno: la receta del postre de chocolate que va a enamorar a tu paladar

Cómo preparar este delicioso plato árabe.

Ni el limón ni la carne: el ingrediente secreto para que las empanadas árabes queden súper jugosas

Estas galletitas llevan muy pocos ingredientes.

En 40 minutos: cómo hacer unas deliciosas galletitas con chips de chocolate

Las recetas basadas en esta técnica sencilla invitan a aprovechar al máximo las propiedades.

Ni azúcar ni jugo: el ingrediente secreto para potenciar el sabor de las frutillas

El tip que debes tener en cuenta para darle un toque especial a tu salsa de tomate.

Ni aceite ni el tuco: el ingrediente secreto para que la pasta te quede espectacular

Un clásico: las milanesas, pero con un empanado original y mucho más sano

Ni pan rallado ni harina: el ingrediente secreto para empanar tus milanesas y que queden perfectas

Rating Cero

La China Suárez y L-Gante participarán de la segunda temporada del En el Barro

Confirmado: la China Suárez y L-Gante, juntos y en llamas

Las Series de Netflix que te dejarán pensando
play

¿Y si ganar la lotería no es tan bueno como creemos? Esta miniserie de Netflix lleva la discusión a otro nivel y es furor

Pampita se mostró en Estados Unidos, de la mano, con Martín Pepa

Pampita vuelve a apostar al amor: las imágenes que confirmar su nueva relación

La serie fue filmada en distintas locaciones de México y Argentina. 

La confesión de Rafael Ferro sobre su vida anterior a la serie de Tini Stoessel: "Estuve siete meses sin laburar"

Ayelén Paleo decidió alejarse de la farándula hace tres años y enfocarse en entrenar, dar clases y desarrollar un negocio propio.

La impresionante transformación de Ayelén Paleo: está irreconocible

Julianne Moore protagoniza una de las mini series románticas del momento de Netflix.

Está en Netflix y te atrapa de principio a fin con sus 5 capítulos

últimas noticias

En el entorno de la inteligencia artificial estás expresiones representan un consumo extra que no siempre se justifica.

Sorpresa: esta es la razón por la que no hay que decirle "gracias" ni "por favor" a la inteligencia artificial

Hace 7 minutos
La actitud de la empleada sumó apoyos, pero también críticas.

Tenía un turno para hacerse las uñas, llegó dos horas tarde y la reacción de la empleada se hizo viral

Hace 13 minutos
Karina Milei desmintió que use un costoso reloj.

Karina Milei negó usar un Rolex de u$s35.000 y advirtió: "Sigan mintiendo que en octubre les vamos a ganar igual"

Hace 28 minutos
play

El Aquarium Mar del Plata aclaró que "los animales no están abandonados, esperamos su relocalización"

Hace 32 minutos
El dólar oficial viene de una semana a la baja.

El dólar arranca la semana muy cerca de los $1.300

Hace 34 minutos