Paso a paso, cómo hacer cheesecake en la air fryer para la merienda Una de las tortas más elegidas para el momento de lo dulce, por su suavidad y sabor simple, hecha con freidora de aire y lista en menos de una hora de preparación. Por + Seguir en







La receta de cheesecake en air fryer ideal para las meriendas. FREEPIK

La cheesecake en airfryer es una versión simplificada de la clásica torta de queso crema que se hace en horno tradicional.

La receta se caracteriza por emplear pocos ingredientes: huevos, quesos cremosos y endulzante. La clave está en lograr una mezcla homogénea.

La freidora de aire permite lograr una cocción pareja del cheesecake y una textura cremosa en menos tiempo, lo que facilita la preparación en casa.

Una vez cocida, se recomienda enfriar la torta y dejarla reposar antes de servir para que la consistencia se estabilice y el sabor se aprecie mejor. El cheesecake es uno de los postres más populares de la pastelería contemporánea y una preparación que logró instalarse con fuerza tanto en restaurantes como en las cocinas de las casas. En los últimos años, la expansión también la vio la freidora de aire, aparato que abrió nuevas posibilidades para elaborar esta torta clásica pero en una preparación más fácil.

La airfryer se convirtió en un electrodoméstico habitual en muchos hogares porque permite cocinar mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad, lo que genera una cocción pareja sin necesidad de utilizar grandes cantidades de grasa. Ese mismo principio también puede aplicarse a preparaciones dulces, donde el calor constante ayuda a lograr texturas cremosas y superficies ligeramente doradas.

En el caso del cheesecake, la freidora de aire permite resolver la preparación con pocos ingredientes y sin recurrir al horno tradicional. El resultado es una torta suave y cremosa, que puede servirse sola o acompañarse con mermeladas o algún topping dulce, según el gusto de cada uno.

Además de su practicidad, esta receta de cheesecake en freidora se aire se adapta bien a moldes pequeños, algo que la vuelve ideal para preparar porciones pequeñas o para quienes buscan resolver un postre casero sin demasiada producción. La clave está en lograr una mezcla homogénea entre el queso y los huevos, y respetar una cocción moderada para conservar la textura cremosa.

Cómo hacer cheesecake en la air fryer La preparación consiste, básicamente, en integrar los ingredientes en una mezcla uniforme y cocinarla dentro de la freidora de aire a temperatura media. El uso de papel vegetal dentro del molde ayuda a desmoldar la tarta con facilidad y evita que la mezcla se adhiera a las paredes del recipiente. Una vez finalizada la cocción, es importante dejar que la cheesecake se enfríe antes de cortarla, ya que el reposo permite que la textura se asiente y adquiera la consistencia típica de este postre.

CHEESECAKE FREEPIK Ingredientes 3 huevos

300 g de queso crema

250 g de queso mascarpone

3 cucharadas de endulzante (eritritol) Preparación Colocar los huevos, el queso crema, el mascarpone y el endulzante en un bowl amplio y procesar con una minipimer o licuadora de mano hasta obtener una mezcla lisa y cremosa.

y el endulzante en un bowl amplio y procesar con una minipimer o licuadora de mano hasta obtener una mezcla lisa y cremosa. Forrar con papel vegetal un molde de aproximadamente 18 centímetros de diámetro apto para freidora de aire, verter la preparación y ubicarlo dentro de la bandeja del equipo.

para freidora de aire, verter la preparación y ubicarlo dentro de la bandeja del equipo. Programar la airfryer a 150 °C durante unos 30 minutos . Una vez finalizado el tiempo, dejar la torta dentro de la freidora apagada durante cinco minutos adicionales para que termine de asentarse la preparación con el calor residual.

. Una vez finalizado el tiempo, dejar la torta dentro de la freidora apagada durante cinco minutos adicionales para que termine de asentarse la preparación con el calor residual. Retirar, dejar enfriar y llevar a la heladera, ideal toda la noche. Antes de servir, conviene sacarla de la heladera unos treinta minutos para que tome temperatura ambiente y así se aprecie mejor su textura cremosa.