Un hombre se peleó con su pareja y prendió fuego su departamento: fue detenido

Las llamas invadieron el edificio rápidamente, por lo que debió ser evacuado y al menos 10 personas tuvieron que ser atendidas por el SAME. Los vecinos aseguraron que el agresor afronta un proceso judicial y tiene tobillera electrónica.

Una madrugada de caos y angustia se vivió en un edificio ubicado en la intersección de Paraná y Corrientes, donde un incendio desatado en un departamento del séptimo piso obligó a evacuar a 25 personas y dejó varios heridos por inhalación de humo .

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El hecho, que está siendo investigado, habría sido desencadenado en medio de una discusión de pareja que derivó en un presunto brote psicótico por parte de un hombre, quien fue detenido en el lugar.

Según relataron fuentes presentes en el operativo, la situación se tornó crítica en cuestión de minutos. Personal de la Policía de la Ciudad intentó intervenir para evitar que el fuego se propagara, pero las llamas y el humo rápidamente se extendieron.

En ese marco, efectivos oficiales, un oficial de 32 años y una agente de 23, debieron ser trasladados al Hospital Ramos Mejía tras sufrir inhalación de monóxido de carbono.

En paralelo, al menos diez personas recibieron atención médica por parte del SAME, ocho de ellas en el lugar . El resto de los vecinos logró evacuar por sus propios medios, muchos de ellos junto a sus mascotas.

La mujer involucrada en el episodio fue asistida por personal de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género, que también intervino para garantizar su resguardo y el de su bebé. Ambos fueron trasladados para recibir atención especializada.

El incendio fue finalmente controlado por los bomberos, aunque el humo afectó gran parte del edificio. Las autoridades indicaron que será necesario realizar peritajes para determinar el nivel de daño estructural y cuándo podrán los vecinos regresar con normalidad a sus departamentos.

El episodio no tomó por sorpresa a quienes viven en el edificio. Gabriela, una vecina del décimo piso, contó a Alejandro Moreyra por Mañanas Argentinas en C5N que los conflictos en esa vivienda eran frecuentes. “A mí me despertó el ruido de los bomberos, pero acá estamos acostumbrados: ya habían venido varias veces por peleas entre la misma pareja. Esto ya es el colmo, el incendio fue demasiado”, relató.

La mujer también confirmó que la víctima fue retirada del edificio poco después del siniestro y que, a simple vista, se encontraba en buen estado de salud.

Mientras tanto, el hombre permanece demorado y a disposición de la Justicia, que deberá establecer las circunstancias exactas del hecho y si existían denuncias previas por violencia de género. Según los vecinos, el agresor afrontaba un proceso judicial y tenía tobillera electrónica.