La receta de Paulina Cocina perfecta: un matambre a la pizza jugoso y con mucho sabor

He aquí con ustedes una de las recetas que más orgullo me da mostrarles: así hago yo el matambre a la pizza más jugoso y sabroso que podrías probar. Es un antes y un después en tu vida, te aviso. La clave en el matambre es obvia: tiernizar, y tiempo en el horno. Mi técnica para tiernizar es sencilla: 40 minutos en olla a presión con leche, agua y condimentos. Si usás olla común, son 2 horas a fuego bajo. Una vez listo, lo estirás en una bandeja y lo llevás 5 minutos a horno precalentado mientras armás todo lo pizzeril. Le ponés salsa de tomate, lomito o jamón, y queso cremoso o muzzarella. Vuelve al horno, sumás orégano, aceite de oliva, y listo: un matambrito que grita "¡aguante Argentina, carajo!" en cada bocado. INGREDIENTES: 1 matambre 2 tazas de agua + 1 taza de leche Condimentos: sal, pimienta, ajo en polvo, pimentón, laurel, orégano 1 lata de tomate (entero o triturado) 100 g de lomito 250 g de queso cremoso o muzzarella Aceite de oliva Guarnición: 3 papas medianas para hacer papas a la española porque no hay mejor guarnición que la papa El secreto está en no apurarlo. Al matambre hay que tenerle paciencia, el matambre sabe lo que hace, sólo hay que dejarlo tranquilo que él se ablanda solito al fuego. Confiá en el matambre, yo sé lo que te digo. Bai chikis, aguante la gastronomía argentina. Firma: Pauli
