10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La receta de Paulina Cocina perfecta: un matambre a la pizza jugoso y con mucho sabor

La influencer y cocinera compartió el secreto definitivo para transformar un corte tradicionalmente difícil en una delicia que se deshace en la boca.

Por
La receta infalible de Paulina Cocina: matambre a la pizza. 

La receta infalible de Paulina Cocina: matambre a la pizza. 

  • Paulina Cocina compartió el secreto para conseguir un matambre tierno y con mucho sabor.
  • La receta utiliza leche para suavizar la carne y añade lomito ahumado sobre la muzzarella para darle un toque gourmet.
  • Tras el hervor, la carne se lleva a horno bien fuerte durante cinco minutos solo para dorar la base antes de agregar los ingredientes.
  • Paulina recomienda papas a la española como acompañamiento.

Paulina Cocina volvió a revolucionar las redes con una técnica infalible para preparar uno de los platos más icónicos de la gastronomía argentina: el matambre a la pizza. El gran desafío de este corte es evitar que quede duro o seco, y para ello, la influencer reveló su método de cocción previa que garantiza una terneza absoluta y un resultado increíble.

Cocina rápida y práctica en la freidora de aire. 
Te puede interesar:

Los mejores 8 consejos para cocinar en la air fryer y que tus comidas queden excelentes

Esta receta no solo se enfoca en la textura sino que propone una combinación de ingredientes que elevan el plato a otro nivel. Con el uso de leche para el hervido y un toque de lomito ahumado sobre el queso, este matambre se convierte en una experiencia gourmet sencilla de recrear en casa, acompañada por unas clásicas papas a la española.

Cómo hacer el matambre a la pizza de Paulina Cocina

El secreto fundamental de Paulina es la paciencia en el hervor inicial. Cocinar la carne en una mezcla de agua y leche con especias es el "truco maestro" para que el matambre pierda su rigidez característica. Una vez tiernizado, el paso por el horno solo sirve para dorar y fundir los sabores de la pizza, logrando ese equilibrio perfecto entre una base jugosa y un gratinado irresistible.

Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "He aquí con ustedes una de las recetas que más orgullo me da mostrarles: así hago yo el matambre a la pizza más jugoso y sabroso que podrías probar. Es un antes y un después en tu vida, te aviso. La clave en el matambre es obvia: tiernizar, y tiempo en el horno. Mi técnica para tiernizar es sencilla: 40 minutos en olla a presión con leche, agua y condimentos. Si usás olla común, son 2 horas a fuego bajo. Una vez listo, lo estirás en una bandeja y lo llevás 5 minutos a horno precalentado mientras armás todo lo pizzeril. Le ponés salsa de tomate, lomito o jamón, y queso cremoso o muzzarella. Vuelve al horno, sumás orégano, aceite de oliva, y listo: un matambrito que grita "¡aguante Argentina, carajo!" en cada bocado. INGREDIENTES: 1 matambre 2 tazas de agua + 1 taza de leche Condimentos: sal, pimienta, ajo en polvo, pimentón, laurel, orégano 1 lata de tomate (entero o triturado) 100 g de lomito 250 g de queso cremoso o muzzarella Aceite de oliva Guarnición: 3 papas medianas para hacer papas a la española porque no hay mejor guarnición que la papa El secreto está en no apurarlo. Al matambre hay que tenerle paciencia, el matambre sabe lo que hace, sólo hay que dejarlo tranquilo que él se ablanda solito al fuego. Confiá en el matambre, yo sé lo que te digo. Bai chikis, aguante la gastronomía argentina. Firma: Pauli #matambrealapizza #recetasconmatambre #recetasargentinas #cómohacermatambre #recetasconcarne #gastronomíaargentina"
View this post on Instagram

Ingredientes

  • 1 matambre vacuno.
  • 2 tazas de agua y 1 taza de leche.
  • Condimentos: sal, pimienta, ajo en polvo, pimentón, laurel y orégano.
  • 1 lata de tomate (entero o triturado).
  • 100 g de lomito.
  • 250 g de queso cremoso o muzzarella.
  • Aceite de oliva.
  • 3 papas medianas para la guarnición.

Preparación

  1. En una olla, colocar las dos tazas de agua y la de leche. Sumar sal, pimienta, laurel, orégano, ajo y los condimentos que prefieras (pimentón o ají molido). El matambre se dobla "como si fuera una sabanita" y se cocina a fuego bajo durante dos horas para que quede realmente tierno.
  2. Mientras tanto, preparar la guarnición. Para las papas a la española, lavarlas y cortarlas en rodajas de aproximadamente un centímetro. Paulina recomienda cocinarlas en la freidora de aire, aunque también se pueden hacer al horno o hervidas.
  3. Una vez que el matambre está bien hervido y tierno, colocarlo en una fuente para horno. Llevarlo a un horno precalentado y bien fuerte por un máximo de cinco minutos.
  4. Retirar la carne del horno y añadir la salsa de tomate, las fetas de lomito y el queso muzzarella por encima.
  5. Volver a meter el matambre al horno "fuertísimo" por solo un minuto más, hasta que el queso se funda por completo.
  6. Al salir del horno, terminar con orégano fresco y un chorrito de aceite de oliva. El resultado es una carne que se deshace y tiene un sabor increíble.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gastronomía rápida: omelette proteico de ricota con pocos ingredientes.

Receta rica y rápida: Paulina Cocina compartió cómo hacer un omelette proteico de ricota

Verduras crocantes en freidora de aire: una opción rápida y saludable.

Las verduras que mejor funcionan en la air fryer: tomá nota

Chipá de zapallo: la versión innovadora de Paulina Cocina.

Innovadora: la receta de chipá de zapallo de Paulina Cocina que es súper rica

Estos 5 alimentos no se pueden cocinar en la air fryer: por qué es recomendable evitarlos.

Atención: 5 comidas que nunca deben hacerse en la air fryer

Con apenas unos pocos ingredientes y un paso a paso muy simple, esta preparación se convierte en una opción perfecta para cualquier ocasión.

Esta es la receta de Paulina Cocina de torta de manzana y coco: liviana y sin harina

Pizza casera en freidora de aire lista en pocos minutos. 

Cómo hacer una pizza en la air fryer de forma sencilla: ingredientes y paso a paso

Rating Cero

Pedí ayuda, me interné y estoy sanando, reconoció Luciano Castro.

Luego de haber sido dado de alta, Luciano Castro habló por primera vez sobre su internación

El docuserie de Netflix sobre el caso real de Esther Estepa en España.
play

Está en Netflix y tiene solo 2 capítulos: una docuserie que te deja los pelos de punta

Eloise Bridgerton espera su turno para ser la protagonista de una nueva temporada de la serie de Netflix. 

Máxima incertidumbre en Netflix: el detalle clave que despierta inquietud sobre la temporada 5 de Bridgerton

Los participantes de Gran Hermano Brasil son sometidos a pruebas de resistencia extrema. 

Escándalo en Gran Hermano: denuncian "torturas" y "tratos inhumanos" en la casa

Placa Planta: hoy se define la salida de uno de los siete nominados. 

Lunes clave en la Casa de Gran Hermano: quién abandonará la casa tras un domingo de desafíos

Evangelina Anderson negó su romance con Ian Lucas. 

El padre de Ian Lucas se metió en el conflicto y arremetió contra Evangelina Anderson: "Que no lo deje como un bolu..."

últimas noticias

play

Se incendió una fábrica de bicicletas en Barracas

Hace 7 minutos
Estamos dispuestos a expandir la guerra, aseguró la Guardia Revolucionaria iraní.

Irán le respondió a Trump: "Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra"

Hace 9 minutos
Durante el primer bimestre de 2026 se detectaron un total de 284 locales en venta, alquiler o cerrados

Cada vez hay más locales vacíos en la Ciudad: subió casi un 40% en febrero y alcanzó los 284

Hace 10 minutos
La H fue la última línea de subte construida por el Gobierno porteño.

El Gobierno porteño envió el pedido de financiamiento para la construcción de la Línea F de subte

Hace 11 minutos
Astrología de hoy: la Luna en Sagitario trae expansión y optimismo para todos los signos

Astrología de hoy: la Luna en Sagitario trae expansión y optimismo para todos los signos

Hace 12 minutos