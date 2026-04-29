29 de abril de 2026 Inicio
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Un café de especialidad que lo tiene todo: dulces artesanales, platos salados y planes para todo el día

Con una propuesta que combina café de origen, recetas caseras y opciones para todo el día, Bilbo Café suma además box artesanales ideales para regalar y un after office que invita a extender la experiencia más allá de la taza.

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Uno de los espacios elegidos para disfrutar desde la mañana hasta el after office. 

Uno de los espacios elegidos para disfrutar desde la mañana hasta el after office. 

En una ciudad donde el café dejó de ser sólo una pausa para convertirse en experiencia, Bilbo Café se consolida como uno de los espacios elegidos para disfrutar desde la mañana hasta el after office. Con una carta que reúne café de especialidad, pastelería artesanal y platos para todos los momentos del día, este proyecto nacido en 2016 sigue siendo tendencia sin perder su esencia: ser un punto de encuentro.

La receta admite distintas combinaciones de quesos y condimentos.
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Fundado por cuatro amigos que decidieron cambiar el rumbo profesional para apostar por la gastronomía, Bilbo encontró en Villa Crespo su punto de partida, cuando el barrio aún no era el polo que es hoy. El éxito del concepto impulsó su expansión a Saavedra y el Centro Cultural Recoleta, donde cada local mantiene una identidad propia, pero comparte una estética retro-industrial que invita a quedarse: pisos de damero, muebles vintage y detalles modernos que conviven en armonía.

BILBO TOSTON 2

Qué probar en Bilbo

El corazón de la experiencia es el café. Su blend exclusivo, Merlín, elaborado con granos colombianos de Antioquia, ofrece una taza equilibrada, con notas a nuez y cacao, ideal tanto para quienes buscan un clásico como para quienes se animan a explorar. La carta incluye más de 25 opciones que van desde el espresso o el latte hasta alternativas más creativas como el Nutelatte o el Cold Brew con limón, perfecto para los días más cálidos.

La pastelería es otro de sus grandes diferenciales. Todo es de elaboración artesanal y pensado para acompañar cada momento del día. Entre los favoritos aparecen la Chocobilbo —una reinterpretación de la clásica chocotorta—, la key lime pie y su tentador alfajor de chocolate blanco con mousse de limón y corazón de frambuesa. A esto se suman medialunas, waffles, rolls y opciones dulces que hacen difícil elegir sólo una.

En el menú salado, la propuesta es igual de amplia: desde tostados y croissants rellenos hasta platos más completos como suprema de pollo, ñoquis, noodle bowl, ensaladas y tres opciones de brunch disponibles durante todo el día.

Pensando en quienes buscan llevarse un poco de Bilbo a casa o hacer un regalo diferente, también ofrecen las “Bilbox” con preparaciones artesanales, ideales para obsequiar en cualquier ocasión. Además, para cerrar la jornada, el plan se transforma: de lunes a viernes, el after office suma cócteles, vinos y aperitivos a precios especiales.

BILBO ALFAJOR 2

Con varias sucursales y una propuesta que combina calidad, calidez y diseño, Bilbo Café invita a hacer una pausa, quedarse un rato más y volver. Porque, al final, no se trata únicamente de café, sino de todo lo que pasa alrededor de una mesa.

Dónde queda Bilbo

Cuenta con tres sucursales, todas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires: Beláustegui 802, Villa Crespo; en Crisólogo Larralde 6293, Saavedra, y en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

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