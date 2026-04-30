El adolescente que mató a un compañero en Santa Fe volverá a clases El joven de 15 años retomará sus estudios de manera virtual, aunque sigue bajo tratamiento y restricciones tras ser declarado inimputable. Está programado para hacerlo entre junio y julio. Por + Seguir en







Pasó un mes del tiroteo en San Cristóbal, en Santa Fe. Redes sociales

A un mes del tiroteo ocurrido en la escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, el adolescente de 15 años que mató a su compañero Ian Cabrera, de 13, volverá a clases de manera virtual entre junio y julio. El niño retomará bajo tratamiento psiquiátrico y con restricciones tras ser declarado inimputable.

El hecho ocurrió antes del izamiento de la bandera al momento en el que el alumno ingresó armado con una escopeta y disparó contra sus compañeros. Mató a Ian e hirió a otros compañeros.

El adolescente había llevado una escopeta, la cual pertenecía a su abuelo, oculta en una funda de guitarra. Primero disparó dentro del baño y luego continuó en otros sectores del colegio.

Tras una investigación, notaron que el niño tenía vínculos con comunidades online que glorifican masacren como la llamada True Crime Community. También se detuvo a otro menor acusado de encubrimiento.