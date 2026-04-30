El adolescente que mató a un compañero en Santa Fe volverá a clases

A un mes del tiroteo ocurrido en la escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, el adolescente de 15 años que mató a su compañero Ian Cabrera, de 13, volverá a clases de manera virtual entre junio y julio. El niño retomará bajo tratamiento psiquiátrico y con restricciones tras ser declarado inimputable.
El hecho ocurrió antes del izamiento de la bandera al momento en el que el alumno ingresó armado con una escopeta y disparó contra sus compañeros. Mató a Ian e hirió a otros compañeros.
El adolescente había llevado una escopeta, la cual pertenecía a su abuelo, oculta en una funda de guitarra. Primero disparó dentro del baño y luego continuó en otros sectores del colegio.
Tras una investigación, notaron que el niño tenía vínculos con comunidades online que glorifican masacren como la llamada True Crime Community. También se detuvo a otro menor acusado de encubrimiento.
La Justicia declaró inimputable al adolescente, por lo que no puede ser penalmente juzgado debido a su edad y permanece alojado en una institución especializada de la provincia donde recibe el tratamiento psicológico y psiquiátrico permanente, además de las restricciones a su libertad.