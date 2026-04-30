River visita a Bragantino en un duelo clave por la Copa Sudamericana: a qué hora y dónde se puede ver en vivo El equipo dirigido de Coudet busca consolidar su liderazgo en su zon: el conjunto de Núñez lidera su zona con 4 puntos, seguido de cerca por los brasileños y Carabobo, con 3 unidades cada uno. Por + Seguir en







River Plate vuelver a jugar este jueves por la Copa Sudamericana. X (@RiverPlate)

River visita a Red Bull Bragantino este jueves por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El equipo de Núñez lidera su zona con 4 puntos, seguido de cerca por el conjunto brasileño y Carabobo, con 3 unidades cada uno. Un triunfo le permitiría sacar 4 puntos de ventaja sobre su rival de turno, perfilándose para ganar el grupo. El encuentro será transmitido por ESPN, por lo que no será exclusivo de la señal DSports de DirecTV. Este jueves, River se trasladó a San Pablo para enfrentarse a Red Bull Bragantino por la tercera fecha del Grupo H, en un encuentro que podría definir el rumbo de la zona de cara a la clasificación. El encuentro comenzará las 21.30 en el Estadio Municipal Cícero de Souza Marques.

Tras un arranque intenso en el certamen internacional, el equipo dirigido por “Chacho” Coudet afronta un compromiso fundamental para sus aspiraciones de liderazgo. Actualmente, el Millonario se ubica a la cabeza en las posiciones con 4 unidades, producto de un triunfo y un empate en sus dos presentaciones previas, luego del empate 1-1 con Blooming en Bolivia y de ganarle 1-0 a Carabobo en Núñez.

river carabobo Sin embargo, tanto el conjunto brasileño como Carabobo lo escoltan de cerca con 3 puntos cada uno. Teniendo en cuenta que el segundo enfrentamiento entre ambos se disputará en el Estadio Monumental, un triunfo este jueves significaría dar un paso gigante para asegurarse el primer puesto del grupo. El cruce será especial para ambos equipos, ya que será la primera vez que se enfrentarán en un partido oficial.

Cómo seguir el partido River vs Bragantino en vivo A diferencia de lo ocurrido en el debut ante Blooming, donde la transmisión fue limitada, los hinchas tendrán mayores opciones para seguir las acciones desde Brasil. Al igual que sucedió en el encuentro pasado frente a Carabobo, el duelo entre River y Bragantino será transmitido por la señal de ESPN.