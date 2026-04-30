Marcha de la CGT, hoy jueves 30 de abril: cuándo empieza y mapa de cortes La central obrera se moviliza a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador. Conocé los puntos de concentración, las calles afectadas y cómo funcionará el transporte público en el AMBA. Por + Seguir en







Se espera una movilización masiva en Plaza de Mayo para este jueves 30 de abril. Redes sociales

La CGT marcha a Plaza de Mayo este jueves 30 de abril en una convocatoria prevista para después del mediodía.





El reclamo principal de los sindicatos es contra la reforma laboral y la pérdida del poder adquisitivo. Como se espera una gran convocatoria, habrá cortes de tránsito y desvíos en distintos puntos del centro porteño. Las principales complicaciones en el tránsito se darán en las inmediaciones de la Casa Rosada. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización hacia Plaza de Mayo para este jueves 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, bajo el lema “con la palabra del Papa Francisco como guía y la defensa del trabajo como bandera”.

La convocatoria está prevista para las 15, aunque se espera que desde el mediodía las columnas comiencen a llegar a la Plaza desde el conurbano y distintos puntos de la ciudad. Desde la organización pidieron a los asistentes llevar su bandera argentina y remarcaron el sentido de la protesta a través de sus canales oficiales: "Marchamos porque, como rezaba Francisco, el trabajo es con derechos o es esclavo. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste".

El reclamo apunta contra la reforma que, según denuncian desde distintos sectores, destruye los derechos laborales y la pérdida del poder adquisitivo. La movilización se da luego del reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones que resolvió que la causa de la CGT contra el Estado debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia laboral, lo que significó un revés en su intento de frenar la aplicación de la reforma.

CGT La CGT movilizada contra la gestión de Javier Milei.

Dónde serán las concentraciones y cortes por la marcha de la CGT este jueves 30 de abril Los gremios comenzarán a concentrarse a partir de las 12 del mediodía en las sedes de sus sindicatos. Los principales puntos de encuentro estarán ubicados en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo.