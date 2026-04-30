30 de abril de 2026 Inicio
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Marcha de la CGT, hoy jueves 30 de abril: cuándo empieza y mapa de cortes

La central obrera se moviliza a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador. Conocé los puntos de concentración, las calles afectadas y cómo funcionará el transporte público en el AMBA.

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Se espera una movilización masiva en Plaza de Mayo para este jueves 30 de abril. 

Se espera una movilización masiva en Plaza de Mayo para este jueves 30 de abril. 

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  • La CGT marcha a Plaza de Mayo este jueves 30 de abril en una convocatoria prevista para después del mediodía.

  • El reclamo principal de los sindicatos es contra la reforma laboral y la pérdida del poder adquisitivo.
  • Como se espera una gran convocatoria, habrá cortes de tránsito y desvíos en distintos puntos del centro porteño.
  • Las principales complicaciones en el tránsito se darán en las inmediaciones de la Casa Rosada.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización hacia Plaza de Mayo para este jueves 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, bajo el lema “con la palabra del Papa Francisco como guía y la defensa del trabajo como bandera”.

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La convocatoria está prevista para las 15, aunque se espera que desde el mediodía las columnas comiencen a llegar a la Plaza desde el conurbano y distintos puntos de la ciudad. Desde la organización pidieron a los asistentes llevar su bandera argentina y remarcaron el sentido de la protesta a través de sus canales oficiales: "Marchamos porque, como rezaba Francisco, el trabajo es con derechos o es esclavo. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste".

El reclamo apunta contra la reforma que, según denuncian desde distintos sectores, destruye los derechos laborales y la pérdida del poder adquisitivo. La movilización se da luego del reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones que resolvió que la causa de la CGT contra el Estado debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia laboral, lo que significó un revés en su intento de frenar la aplicación de la reforma.

CGT
La CGT movilizada contra la gestión de Javier Milei.

La CGT movilizada contra la gestión de Javier Milei.

Dónde serán las concentraciones y cortes por la marcha de la CGT este jueves 30 de abril

Los gremios comenzarán a concentrarse a partir de las 12 del mediodía en las sedes de sus sindicatos. Los principales puntos de encuentro estarán ubicados en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo.

En cuanto a la circulación, habrá cortes de tránsito en las inmediaciones de la Casa Rosada y el eje de Avenida de Mayo. Los colectivos que circulan por la zona céntrica realizarán desvíos en sus recorridos habituales, mientras que el subte podría cerrar momentáneamente la estación Plaza de Mayo, como suele ocurrir durante este tipo de movilizaciones.

Además, es clave tener en cuenta que el transporte público podrá verse afectado durante la jornada. Se espera un esquema irregular y fragmentado tanto en colectivos como en trenes. El funcionamiento dependerá de cada línea y del nivel de adhesión sindica. El gremio La Fraternidad anunció medidas de fuerza en las líneas Sarmiento y Mitre, lo que implicará interrupciones puntuales en esos ramales.

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