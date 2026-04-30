Marcha de la CGT, hoy jueves 30 de abril: cómo funciona el transporte público

La movilización a Plaza de Mayo afecta servicios clave este jueves. Los gremios advirtieron que la medida podría extenderse si no hay respuestas al reclamo salarial.

La jornada de protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 30 de abril representará complicaciones y demoras en la circulación y prestación de servicios en la Ciudad y el conurbano.

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Si bien circuló el planteo de un paro total , la central obrera aclaró que la medida principal es una marcha masiva , aunque diversos gremios han decidido acompañar con ceses de actividades específicos. La movilización central está prevista para las 15 horas. En este contexto, surge el interrogante de hasta cuándo se extenderán las complicaciones y qué pasará con el transporte una vez finalizado el acto.

Como ocurrió en ocasiones anteriores, la desconcentración de las columnas en Plaza de Mayo se dará de manera escalonada. De todas formas, no hay horario confirmado para la finalización de la misma. La medida de fuerza podría prolongarse durante el resto del día bajo la decisión de algunos gremios y sindicatos . Sectores como camioneros y recolectores de residuos mantienen el cese de actividades por 24 horas , por lo que el servicio recién se restablecería a partir de la medianoche.

En cuanto al tránsito, se espera que las arterias principales como la Avenida de Mayo y Av. 9 de Julio recuperen su flujo habitual recién pasadas las 20 horas , una vez que finalice la retirada de la plaza.

La extensión del malestar social quedó de manifiesto en las declaraciones de Jorge Sola, quien anticipó que esta movilización es solo el primer paso y que la central obrera podría avanzar hacia una acción de mayor intensidad contra el Gobierno. Esto abre la posibilidad de que la medida de fuerza se profundice tras la jornada del 1° de mayo.

Así funcionará el transporte público por la marcha de la CGT, hoy jueves 30 de abril

El esquema de transporte público para lo que resta de la jornada seguirá siendo irregular y fragmentado. A diferencia de un paro general con horario de corte definido, la adhesión dispar de los gremios genera incertidumbre sobre su funcionamiento.

colectivos buenos aires amba transporte público

En los colectivos, la frecuencia seguirá siendo reducida durante la tarde-noche. Muchas líneas que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron que operarán con cronograma de feriado o con servicios parciales hasta el final del día.

En cuanto a los trenes, la situación más crítica persiste en las líneas Sarmiento y Mitre. El gremio La Fraternidad ratificó que las medidas de fuerza en estos ramales se mantienen durante la jornada, lo que implica que el servicio no se normalizará totalmente hasta el inicio del viernes 1° de mayo. Por su parte, el Subte mantendrá un esquema de seguridad que podría incluir cierres preventivos de estaciones hasta que la zona de Plaza de Mayo quede totalmente liberada.