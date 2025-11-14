14 de noviembre de 2025 Inicio
Ni salmuera ni chimichurri: cuál es el condimento ideal para sazonar el asado que pocos conocen

Es una mezcla de especias que potencia el sabor de la carne en la parrilla.

Por
El parrisal es un condimento accesible y fácil de encontrar en muchas carnicerías y almacenes especializados

  • A la hora de prender la parrilla es común usar chimichurri o salmuera para adobar la carne.
  • Se trata del parrisal, una mezcla de especias originaria del norte argentino que, con el tiempo, fue ganando popularidad y hoy se consigue en carnicerías y tiendas gourmet de todo el país.
  • El parrisal es un condimento que se debe usar en la previa para que la carne se vaya adobando y tomando sabor en la parrilla mientras se cocina.

A la hora de prender la parrilla es común usar chimichurri o salmuera para adobar la carne; sin embargo hay un condimento secreto que realza el sabor del asado desde el inicio y lo deja perfecto.

El matambre de cerdo más famoso del centro porteño.
Se trata del parrisal, una mezcla de especias originaria del norte argentino que, con el tiempo, fue ganando popularidad y hoy se consigue en carnicerías y tiendas gourmet de todo el país. A diferencia del chimichurri, que suele aplicarse después de la cocción -especialmente en carnes o chorizos-, el parrisal es un condimento que se debe usar en la previa para que la carne se vaya adobando y tomando sabor en la parrilla mientras se cocina.

Un dato a tener en cuenta es que este condimento, además de especias, tiene una gran proporción de sal, por lo que no es necesario salar la carne por separado si es que se va a usar este condimento cuando se cocina el asado.

Qué condimento es el mejor para sazonar el asado

Qué condimento es el mejor para sazonar el asado

El parrisal es un condimento que combina lo mejor de la tradición parrillera con la simpleza de una mezcla seca lista para usar. Su uso no requiere preparación previa ni cocción aparte: basta con frotarlo sobre la carne antes de asarla para lograr un sabor intenso y bien equilibrado. Los que deseen, pueden sumergirlo en aceite y luego pintar la carne con esa mezcla.

Aunque durante años fue un secreto bien guardado del norte argentino, hoy el parrisal empieza a aparecer en cada vez más parrillas del país. Su practicidad, junto a su potencia aromática, lo convierten en un gran aliado para quienes quieren destacar su asado sin complicaciones.

Los ingredientes del parrisal son:

  • Sal entrefina
  • Pimienta negra molida
  • Ajo en polvo
  • Ají molido
  • Nuez moscada

Cuánto cuesta el parrisal y dónde se consigue

El parrisal es un condimento accesible y fácil de encontrar en muchas carnicerías y almacenes especializados, sobre todo en las regiones del norte argentino donde es más tradicional. En supermercados grandes o tiendas gourmet de otras provincias, también comienza a estar disponible debido a su creciente popularidad.

En cuanto al precio, el costo varía según la presentación y la marca, pero generalmente se puede conseguir el parrisal en paquetes de 400 gramos a un costo de $2.385 (precio actualizado a agosto de 2025). Una ventaja es que este condimento dura bastante, porque solamente se usan pequeñas cantidades para sazonar la carne.

Para quienes prefieren la comodidad, también es posible encontrarlo en tiendas online especializadas en productos regionales o en páginas de e-commerce.


