- Chimichurri y salsa criolla son el combo infaltable para levantar cualquier corte.
- Ensalada fresca (lechuga, tomate y cebolla) equilibra la grasa y limpia el paladar.
- Papas al horno o a la parrilla suman textura y saciedad sin complicaciones.
¿Cuáles son los mejores consejos para maridar la carne y hacer un asado diferente? La parrillada es una tradición que reúne a la familia y a los amigos, pero también puede convertirse en una experiencia creativa.
Maridar la carne no se trata solo de elegir vinos, sino de combinar cortes, condimentos, tiempos de cocción y acompañamientos que potencien el sabor sin perder la esencia de la parrilla. Acompañarlo no exige complicaciones: se trata de sumar pequeños detalles que potencian lo que ya funciona. Cambiar el corte, incorporar nuevas hierbas, jugar con el fuego o sumar frutas y verduras puede convertir la comida de siempre en una experiencia memorable.
A continuación, expertos parrilleros comparten recomendaciones para probar nuevas variantes, sorprender a los invitados y lograr una propuesta distinta, más aromática y sabrosa.