25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en la Costa Atlántica: el pueblo que se destaca en el verano 2026 por sus aguas cálidas

Un balneario del sur bonaerense ofrece mar templado, kilómetros de arena y un ambiente tranquilo ideal para escapadas estivales en familia o con amigos.

Por
Monte Hermoso

Monte Hermoso, turismo de mar cálido en la Costa Atlántica.

Monte Hermoso turismo
  • Monte Hermoso combina playas extensas con aguas más cálidas que las de otros balnearios de la Costa Atlántica.
  • El destino atrae tanto a quienes buscan descanso como a quienes disfrutan actividades al aire libre frente al mar.
  • Sus amplias franjas de arena y clima sosegado lo diferencian de los centros turísticos más concurridos.
  • Monte Hermoso también incorpora paisajes naturales, reservas y un entorno ideal para paseos y deportes sobre la costa.

Ubicado sobre la costa atlántica del sur de la provincia de Buenos Aires, Monte Hermoso es un pueblo balneario que se destaca por sus kilómetros de playa de arena suave y aguas más templadas que el promedio de la región. Esta particularidad térmica convierte al destino en una alternativa atractiva para quienes buscan pasar largas horas dentro del agua sin sentir el frío típico del mar en verano, y es uno de los principales motivos por los que turistas de diferentes partes del país lo eligen cada temporada.

La librería se llama Oficina de libros y está ubicada en el quinto piso del Palacio Barolo
Te puede interesar:

Como es la librería oculta que tiene el Palacio Barolo y de qué forma la podés visitar

A diferencia de otros balnearios que se saturan de visitantes, este rincón de la Costa Atlántica mantiene un ambiente tranquilo y familiar, con amplias franjas de arena que permiten disfrutar del sol con comodidad y sin aglomeraciones. La combinación de mar, clima apacible y paisaje costero conforma una experiencia ideal para quienes desean descansar, caminar por la orilla o practicar actividades al aire libre durante las jornadas estivales.

Monte Hermoso no solo ofrece una propuesta de mar y arena: su entorno natural también incluye espacios verdes y reservas cercanas que suman opciones para recorrer y descubrir durante la estadía. Además, el ritmo más lento que caracteriza al pueblo favorece las caminatas por la costanera al atardecer, los paseos en bicicleta y los momentos en familia sin el ritmo acelerado de otros destinos turísticos.

Monte Hermoso 2
Monte Hermoso se destaca por sus aguas templadas y extensas playas frente al océano Atlántico argentino.

Monte Hermoso se destaca por sus aguas templadas y extensas playas frente al océano Atlántico argentino.

Dónde queda Monte Hermoso

Monte Hermoso está ubicado en la costa atlántica del sur de la provincia de Buenos Aires y forma parte del corredor balneario bonaerense. Su localización geográfica le otorga una particularidad poco común: permite observar tanto el amanecer como el atardecer sobre el mar, un rasgo distintivo dentro de los destinos de la Costa Atlántica.

El pueblo se encuentra a unos 663 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica un viaje en auto de aproximadamente ocho horas, y a cerca de 100 kilómetros al sur de Bahía Blanca, ciudad que funciona como principal punto de conexión vial y de transporte. Esta cercanía lo vuelve accesible tanto para escapadas de varios días como para estadías más largas durante la temporada de verano.

Qué puedo hacer en Monte Hermoso

Las playas de Monte Hermoso son su principal atractivo, con casi 32 kilómetros de extensión, arena fina y un mar templado que invita a nadar, tomar sol o caminar por la orilla durante largas horas. Los sectores con desnivel progresivo hacen que el balneario sea ideal tanto para familias con niños como para quienes prefieren zambullirse sin sentir el frío profundo que suele caracterizar la costa atlántica.

Además del mar, el entorno natural ofrece paisajes y actividades para todos los gustos. Entre los puntos de interés se encuentra el Faro Recalada, uno de los más altos del litoral marítimo argentino, que ofrece un mirador panorámico sobre el mar y las dunas costeras. La laguna Sauce Grande también es un sitio popular, ideal para la pesca y deportes náuticos, mientras que los Médanos Blancos permiten disfrutar de formaciones de arenas claras perfectas para actividades como el sandboard.

La cercanía con Pehuen-Có y otros puntos naturales brinda alternativas para excursiones ecológicas y recorridos paisajísticos, sumando opciones a la estadía más allá de la playa. Los paseos por la costanera, las caminatas al atardecer y la posibilidad de observar amaneceres y puestas de sol sobre el mar completan un abanico de experiencias que van más allá del baño de mar.

Cómo llegar a Monte Hermoso

La forma más directa para llegar a Monte Hermoso desde la Ciudad de Buenos Aires es en auto por carretera. El trayecto principal se realiza por la Ruta Nacional 3, que atraviesa el sur de la provincia de Buenos Aires, y luego se toma la Ruta Provincial 78, también asfaltada, que conduce directamente al balneario. El recorrido completo desde la capital argentina es de alrededor de 663 km y suele demandar cerca de ocho horas de conducción continua, dependiendo del tránsito y de las paradas en el camino.

Monte Hermoso 3
El balneario combina mar, naturaleza y actividades al aire libre en un entorno tranquilo.

El balneario combina mar, naturaleza y actividades al aire libre en un entorno tranquilo.

Otra opción directa y conveniente es viajar en micro desde la Terminal de Ómnibus de Retiro en Buenos Aires hacia Monte Hermoso, sin necesidad de transbordos. Hay servicios de empresas como Plusmar y El Águila que operan esta ruta, con salidas nocturnas que tardan aproximadamente 8 a 9 horas hasta la Estación de Ómnibus Monte Hermoso, lo que convierte al transporte terrestre en una alternativa accesible y práctica para quienes prefieren no conducir.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba hay un pueblo desconocido perfecto para para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante.

Turismo en Córdoba: el pueblo desconocido para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante

Es un destino tranquilo en la costa bonaerense. 

La escapada de Buenos Aires para disfrutar de la playa, ferias de artesanos y eventos musicales

Es un destino espectacular para conocer en verano. 

Turismo en Argentina: el destino perfecto para acampar en el medio de una isla en el verano 2026

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Tilcara, naturaleza y aventura en el corazón del norte argentino.

Turismo en Argentina: el pueblo de altura para hacer trekking y rafting en el verano 2026

Rating Cero

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
play

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

Desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las más vistas en 75 países.
play

La miniserie que está en Netflix y desconcierta a todos con su final

Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.
play

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

últimas noticias

La constructora fantasma fue detenida por la Policía de la Ciudad. Operaba por Marketplace de Facebook.

Ofrecía materiales de construcción baratos y no los entregaba: la detuvieron en Ituzaingó

Hace 7 minutos
Alex Pretti tenía 37 años.

Habló el padre del enfermero asesinado en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa"

Hace 26 minutos
Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Hace 40 minutos
Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           

Un estudio reveló que el trabajo cardiorespiratorio es clave para la longevidad: a qué se debe

Hace 44 minutos
Podrían ser más los presos políticos liberados.

Venezuela liberó otros 80 presos políticos, mientras crece la preocupación por los argentinos detenidos

Hace 47 minutos