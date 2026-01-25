Un balneario del sur bonaerense ofrece mar templado, kilómetros de arena y un ambiente tranquilo ideal para escapadas estivales en familia o con amigos.

Ubicado sobre la costa atlántica del sur de la provincia de Buenos Aires, Monte Hermoso es un pueblo balneario que se destaca por sus kilómetros de playa de arena suave y aguas más templadas que el promedio de la región. Esta particularidad térmica convierte al destino en una alternativa atractiva para quienes buscan pasar largas horas dentro del agua sin sentir el frío típico del mar en verano, y es uno de los principales motivos por los que turistas de diferentes partes del país lo eligen cada temporada.

Como es la librería oculta que tiene el Palacio Barolo y de qué forma la podés visitar

A diferencia de otros balnearios que se saturan de visitantes, este rincón de la Costa Atlántica mantiene un ambiente tranquilo y familiar , con amplias franjas de arena que permiten disfrutar del sol con comodidad y sin aglomeraciones. La combinación de mar, clima apacible y paisaje costero conforma una experiencia ideal para quienes desean descansar, caminar por la orilla o practicar actividades al aire libre durante las jornadas estivales.

Monte Hermoso no solo ofrece una propuesta de mar y arena: su entorno natural también incluye espacios verdes y reservas cercanas que suman opciones para recorrer y descubrir durante la estadía. Además, el ritmo más lento que caracteriza al pueblo favorece las caminatas por la costanera al atardecer, los paseos en bicicleta y los momentos en familia sin el ritmo acelerado de otros destinos turísticos.

Monte Hermoso está ubicado en la costa atlántica del sur de la provincia de Buenos Aires y forma parte del corredor balneario bonaerense . Su localización geográfica le otorga una particularidad poco común: permite observar tanto el amanecer como el atardecer sobre el mar, un rasgo distintivo dentro de los destinos de la Costa Atlántica.

El pueblo se encuentra a unos 663 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , lo que implica un viaje en auto de aproximadamente ocho horas, y a cerca de 100 kilómetros al sur de Bahía Blanca , ciudad que funciona como principal punto de conexión vial y de transporte. Esta cercanía lo vuelve accesible tanto para escapadas de varios días como para estadías más largas durante la temporada de verano.

Qué puedo hacer en Monte Hermoso

Las playas de Monte Hermoso son su principal atractivo, con casi 32 kilómetros de extensión, arena fina y un mar templado que invita a nadar, tomar sol o caminar por la orilla durante largas horas. Los sectores con desnivel progresivo hacen que el balneario sea ideal tanto para familias con niños como para quienes prefieren zambullirse sin sentir el frío profundo que suele caracterizar la costa atlántica.

Además del mar, el entorno natural ofrece paisajes y actividades para todos los gustos. Entre los puntos de interés se encuentra el Faro Recalada, uno de los más altos del litoral marítimo argentino, que ofrece un mirador panorámico sobre el mar y las dunas costeras. La laguna Sauce Grande también es un sitio popular, ideal para la pesca y deportes náuticos, mientras que los Médanos Blancos permiten disfrutar de formaciones de arenas claras perfectas para actividades como el sandboard.

La cercanía con Pehuen-Có y otros puntos naturales brinda alternativas para excursiones ecológicas y recorridos paisajísticos, sumando opciones a la estadía más allá de la playa. Los paseos por la costanera, las caminatas al atardecer y la posibilidad de observar amaneceres y puestas de sol sobre el mar completan un abanico de experiencias que van más allá del baño de mar.

Cómo llegar a Monte Hermoso

La forma más directa para llegar a Monte Hermoso desde la Ciudad de Buenos Aires es en auto por carretera. El trayecto principal se realiza por la Ruta Nacional 3, que atraviesa el sur de la provincia de Buenos Aires, y luego se toma la Ruta Provincial 78, también asfaltada, que conduce directamente al balneario. El recorrido completo desde la capital argentina es de alrededor de 663 km y suele demandar cerca de ocho horas de conducción continua, dependiendo del tránsito y de las paradas en el camino.

Monte Hermoso 3 El balneario combina mar, naturaleza y actividades al aire libre en un entorno tranquilo. Monte Hermoso turismo

Otra opción directa y conveniente es viajar en micro desde la Terminal de Ómnibus de Retiro en Buenos Aires hacia Monte Hermoso, sin necesidad de transbordos. Hay servicios de empresas como Plusmar y El Águila que operan esta ruta, con salidas nocturnas que tardan aproximadamente 8 a 9 horas hasta la Estación de Ómnibus Monte Hermoso, lo que convierte al transporte terrestre en una alternativa accesible y práctica para quienes prefieren no conducir.