Esto es lo que le pasa al cuerpo si desayunás siempre lo mismo: pocos lo saben Empezar cada día con la misma comida puede resultar práctico o ahorrar tiempo, pero tiene consecuencias a largo plazo. Qué recomiendan los expertos.







Un buen desayuno debe ser completo y balanceado. FREEPIK

El desayuno es una comida clave para empezar el día con energía.

Muchas personas desayunan siempre lo mismo porque les resulta práctico y económico.

Sin embargo, esto puede hacer que al cuerpo le falten nutrientes esenciales.

Los expertos recomiendan variar el desayuno según las necesidades de cada persona o momento. Para muchas personas, el momento del desayuno implica simplemente comer algo rápido antes de salir de casa o hacer una colación en el trabajo. El café con leche, las tostadas, el jugo de naranja, el yogur con cereales o las medialunas son las opciones más habituales, pero no deberíamos repetirlas siempre.

Desayunar lo mismo todos los días puede resultar fácil y práctico, algo que hacemos automáticamente como parte de la rutina diaria. Pero los expertos advierten que, así como no repetimos el almuerzo o la cena a lo largo de toda la semana, tampoco deberíamos hacerlo en el caso del desayuno.

La primera comida del día es la oportunidad de comenzar la jornada con toda la energía y nutrientes necesarios, ya sea que vayamos a enfrentar una mayor exigencia física o mental. Para eso, un desayuno balanceado debería incluir hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

DESAYUNO FREEPIK Esto le pasa al cuerpo si desayunás siempre lo mismo A largo plazo, desayunar todos los días lo mismo puede hacer que al cuerpo le falten nutrientes esenciales para el día a día. Los expertos señalan que un buen desayuno debe adaptarse a las necesidades de cada persona, lo que depende de la edad, la época del año y las exigencias de cada jornada en particular.

Por ejemplo, antes de hacer actividad física es importante consumir un desayuno que aporte energía y proteínas, como cereales integrales, palta y huevo. En cambio, si el esfuerzo va a ser mental y cognitivo, se necesita fósforo, magnesio y omega 3, presentes en el cacao, el té y los cereales integrales.

En el caso de que decidas desayunar siempre lo mismo (por practicidad, tiempo o dinero), los expertos recomiendan que se trate de una comida nutricionalmente completa que aporte proteínas, grasas saludables y fibras. También se pueden variar ingredientes de vez en cuando para incluir alimentos de estación.