Una mujer policía atacó a los tiros a su pareja con el arma reglamentaria La integrante de la fuerza de seguridad fue detenida, luego de que abriera fuego en su casa.







La mujer policía fue detenida. Redes sociales

Una mujer utilizó su arma reglamentaria para disparar contra su pareja en la casa en Villa Santa Rita delante de su hijo, pero no se registraron heridos. Ante los gritos y los ruidos de los balazos, los vecinos realizaron la denuncia a la Policía, quienes la detuvieron y le secuestraron el arma.

El personal de la Comisaría Vecinal 11ª de la Policía de la Ciudad llegó a la calle San Blas al 300 por denuncias y los agentes hablaron con la persona denunciada para poder tener los testimonios. Allí le contaron que sacó el arma luego de una discusión.

Además, el SAME se hizo presente en el lugar para garantizar que ninguna de las personas tenga heridas, ya que había sido utilizado el arma.

La causa quedó a manos de la Unidad de Flagrancia Penal Oeste de Buenos Aires, a cargo de Alejandro Corral Galvano, Secretaría de Matías Palópoli. La mujer fue detenida por el abuso de arma de fuego y disparo de arma de fuego agravado por el vínculo.