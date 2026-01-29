29 de enero de 2026 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Es un lugar de fácil acceso desde la Ciudad y ofrece actividades como clases de yoga en la playa y ciclos de lectura además de un entorno natural que invita a la relajación.

Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 

Viejo Hotel Ostende
  • Pinamar destaca por su diseño urbano que integra arquitectura moderna con bosques de pinos.
  • Se ubica al sudeste de Buenos Aires, a unos 350 kilómetros de la Capital Federal.
  • Hay diversos senderos para caminatas y running, incluyendo un circuito histórico que incluye el emblemático Viejo Hotel Ostende.
  • Se puede llegar en auto por la Ruta 11, en micro o mediante el tren de la línea Roca.

La Costa Atlántica se despliega a lo largo de cientos de kilómetros como el destino turístico por excelencia para quienes buscan disfrutar del verano cerca de casa, disfrutar del mar argentino y la diversidad de los paisajes bonaerenses.

Playas tranquilas y naturaleza en la Costa Atlántica.
Ni Cariló ni Pinamar: el destino con playas tranquilas, poca gente y naturaleza impactante

Entre las diferentes propuestas que ofrece la costa, Pinamar se erige como uno de los más buscados para esta temporada por su tranquilidad y la privacidad que ofrecen sus balnearios. Además, su diseño urbano, que integra armoniosamente una arquitectura moderna con un bosque de pinos y acacias, la distingue de cualquier otra ciudad balnearia.

En este lugar la naturaleza y el confort se encuentran para ofrecer una experiencia de descanso de primer nivel. Además del entorno que invita al relax, Pinamar es el escenario de actividades que acompañan el ritmo tranquilo como ciclos de lectura, cine al aire libre o clases de yoga en la playa.

Dónde queda Pinamar

pinamar

Pinamar se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires, siendo la cabecera del partido homónimo, que incluye también a Cariló, Valeria del Mar y Ostende. Se encuentra a una distancia aproximada de 350 kilómetros de la Ciudad.

Qué puedo hacer en Pinamar

La oferta de la ciudad es vibrante y diversa, adaptándose tanto a familias como a jóvenes y parejas. Sus balnearios son referentes en servicios y gastronomía. Muchos ofrecen paradores con música en vivo, clases de yoga frente al mar para quienes busquen relajarse y también hay canchas de vóley para los más deportistas.

Pinamar cuenta con canchas de golf de nivel internacional, rodeadas de pinos, además de clubes de tenis y senderos para practicar running o ciclismo de montaña en el bosque. Uno de ellos es el Sendero Verde, un escenario natural que, con su amplia variedad de especies arbóreas, regala una postal única.

pinamar (2)

También está el circuito histórico Ostende que inicia en el muelle de pesca y continúa el recorrido pasando por diferentes joyas del patrimonio histórico y cultural de la localidad como el Ex Atlantic Palace Hotel, construido por el arquitecto francés Augusto hugier en 1928, y La Elenita, casilla de veraneo del presidente Arturo Frondizi en 1935.

El camino finaliza en el emblemático Viejo Hotel Ostende, el primero de la localidad que abrió sus puertas en 1913 y donde se alojaron grandes nombres de la literatura como el escritor francés Antoine de Saint Exupery, autor de El Principito. Durante la temporada de verano, en salones y el espacio exterior del hotel se llevan a cabo diversas propuestas como ciclos literarios, proyecciones de películas y charlas con referentes de la cultura.

Para quienes quieran hacer un paseo de compras, la Avenida Bunge es el epicentro de la actividad. Allí se encuentran las marcas más importantes, cines y una propuesta culinaria que va desde pescados y mariscos frescos hasta exclusivas casas de carnes y cervecerías artesanales.

Cómo llegar a Pinamar

En auto desde CABA, la ruta más directa es por la Autovía 2 hasta Dolores, y luego se toma la RP 63 para empalmar con la RP 11. El viaje suele durar entre 3 horas y media y 4 horas.

Otra opción es ir en tren. El servicio de la línea Roca conecta Constitución con la estación Divisadero de Pinamar (vía General Guido), una opción económica para viajar a la Costa.

Una opción muy común es tomar un micro de larga distancia. Numerosas empresas ofrecen servicios directos desde la Terminal de Retiro, con una amplia oferta de horarios durante la temporada alta. También se puede tomar un avión hasta el aeropuerto de Mar del Plata, ubicado en Autovía 2 Km. 398.5 y desde allí dirigirse a Pinamar a través de diferentes servicios de transfers y ómnibus.

